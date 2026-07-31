美科技財報重燃AI投資信心 SK海力士、三星股價暴衝
鉅亨網新聞中心
隨著微軟 (MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 交出強勁的營運成績單，人工智慧（AI）領域的投資熱度再次被點燃，全球市場出現了強勁的買盤回流，南韓與日本半導體類股週五 (31 日) 迎來集體飆升的行情。
南韓科技巨頭 SK 海力士 (KR000660) 表現尤為搶眼，股價在首爾交易中一度猛漲超過 25%，若漲勢持續，將有望創下該公司有史以來單日最大漲幅紀錄。
三星電子 (KR005930) 同樣表現亮眼，漲幅超過 20%，帶動 LG Innotek 與首爾半導體等供應鏈廠商同步走強，分別上漲 11.2% 與 7.8%。
這股樂觀情緒隨即蔓延至日本半導體市場。以晶片設備製造商為首的族群出現全面性上漲，愛德萬測試股價勁揚近 18%，東京威力科創上漲 9%，Disco 與 Lasertec 的漲幅均突破 12%，瑞薩電子亦有超過 10% 的漲勢。
值得注意的是，身為人工智慧投資關鍵指標的軟銀集團，由於持有英國晶片設計大廠安謀（Arm）股份，同樣受市場追捧，股價大漲逾 9%。
這一波全球科技股的反彈與隔夜美股市場的強勁走勢高度同步。iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 在昨晚出現逾 8% 的顯著漲幅，顯示投資人正積極回補與 AI 概念相關的晶片製造商股票。
Ortus Advisors 股票策略主管安德魯 · 傑克遜（Andrew Jackson）指出，微軟超出預期的季度財報成果，成功扮演了市場情緒的催化劑，不僅有效扭轉了近期科技股的拋售壓力，更激發了市場對於風險資產與人工智慧未來發展的龐大需求。
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