鉅亨網新聞中心 2026-07-31 13:41

美科技財報重燃AI投資信心 SK海力士、三星股價暴衝。(圖:shutterstock)

南韓科技巨頭 SK 海力士 (KR000660) 表現尤為搶眼，股價在首爾交易中一度猛漲超過 25%，若漲勢持續，將有望創下該公司有史以來單日最大漲幅紀錄。

‌



三星電子 (KR005930) 同樣表現亮眼，漲幅超過 20%，帶動 LG Innotek 與首爾半導體等供應鏈廠商同步走強，分別上漲 11.2% 與 7.8%。

這股樂觀情緒隨即蔓延至日本半導體市場。以晶片設備製造商為首的族群出現全面性上漲，愛德萬測試股價勁揚近 18%，東京威力科創上漲 9%，Disco 與 Lasertec 的漲幅均突破 12%，瑞薩電子亦有超過 10% 的漲勢。

值得注意的是，身為人工智慧投資關鍵指標的軟銀集團，由於持有英國晶片設計大廠安謀（Arm）股份，同樣受市場追捧，股價大漲逾 9%。

這一波全球科技股的反彈與隔夜美股市場的強勁走勢高度同步。iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 在昨晚出現逾 8% 的顯著漲幅，顯示投資人正積極回補與 AI 概念相關的晶片製造商股票。