首納國內資產！韓政府擬砸20兆韓元注資主權財富基金KIC 韓股單日狂飆17.9%創歷史紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 15:10

連三天挫跌的南韓綜合股指 (KOSPI) 今(31)日大幅反彈收高 17.9%，一舉收復 6500 點大關，並創史上單日最大漲幅紀錄，三星電子與 SK 海力士均上漲超過 23%，追隨昨晚美國晶片股創下的一年多來單日最大漲勢，且首爾當局今日宣布將向主權財富基金「韓國投資公司」(KIC)大舉注資。

(圖:shutterstock)

南韓政府今日發出聲明宣布，將向 KIC 注入 20 兆韓元 (約 139 億美元)，在 KIC 現有架構下新設專項帳戶，專門投資 AI、資料中心與基礎建設，而最具代表性的是，KIC 投資授權將首次從純海外配置延伸至國內資產，宣告南韓主權資本戰略轉向。

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新設專項帳戶初始規模至少達 20 兆韓元，資金來自政策性銀行等公股機構股權出資，管理上與 KIC 既有的外匯儲備組合嚴格隔離、獨立決策。

南韓政府擬最快 8 月向國會提交《韓國投資公司法》修訂草案，目標明年正式運作。KIC 去年底管理資產 2320 億美元，過去僅管海外儲備，如今被定位為「錨定投資者」，用以撬動外國主權基金與資產管理機構跟進佈局南韓 AI 生態。

消息一出，今日盤中 KOSPI 一度飆漲 17%，三星電子、SK 海力士雙雙暴漲，觸發 Sidecar 暫停程式交易。

南韓政府雖未明言救市，但注資 AI 與半導體鏈、鬆綁國內投資禁令，被視為繼穩市基金評估後最實質的籌碼。