鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-01 15:02

《TheStreet》報導，Meta(META-US) 已連續五季繳出優於市場預期的財報，同時推動企業史上最積極的 AI 投資計畫之一。市場過去也一路買單這兩項利多，推升股價持續上漲。但 7 月 29 日情況出現轉變。

Meta 於周三盤後公布第二季財報，每股盈餘 (EPS) 為 6.18 美元，低於市場預期的 7.20 美元。消息公布後，股價盤後重挫近 9%，跌至 542 美元。

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隔日上午，美國銀行分析師 Justin Post 發布最新報告，認為市場反應過度。

Post 將 Meta 目標價由 825 美元小幅下修至 810 美元。原因是將 2027 年 GAAP EPS 預估由 35 美元下修至 34.73 美元，約下調 1%。

他同時略微上調 2026、2027 年營收預估，但也提高費用預測，以反映一次性支出、員工股票薪酬增加及利息成本上升導致其他收益下降。估值仍維持 2027 年預估獲利 24 倍本益比。

以 Meta 盤後 542 美元股價計算，公司本益比約為 2027 年預估獲利 16 倍，若扣除 Reality Labs 虧損，本益比更僅約 13 倍。相較之下，標普 500 指數目前約落在 20 倍的 2027 年預估本益比。

Post 指出，Meta 過去估值通常較標普 500 享有約 3 倍本益比溢價，如今反而出現明顯折價，這正是他看多 Meta 的主要理由。

以 7 月 30 日收盤價 585.61 美元計算，美銀 810 美元目標價代表仍有約 38% 上漲空間。

Post 坦言，AI 業務在廣告之外的商業化仍需時間發酵。但他認為，即使 AI 營收成長速度不如市場預期，Meta 仍可透過放慢 AI 基礎設施建設腳步，大幅提升自由現金流。

因此以目前估值來看，不論哪種情境發生，Meta 的上行空間都大於下行風險。

多空分歧依舊

Meta 第二季財報並未改變市場對公司的核心辯論。多頭認為，Meta 正打造未來消費型 AI、企業軟體及雲端運算基礎設施，同時仍擁有全球最大的數位廣告業務之一。

空頭則認為，公司龐大的 AI 資本支出，未必能帶來足以支撐成本的投資報酬率。

第二季財報未達預期，提供了空頭新的論點。但廣告業務仍保持強勁成長，也讓多頭保有信心。

Post 認為，市場目前過度聚焦 Meta 龐大的 AI 投資金額，卻忽略這些投資已開始逐步產生報酬。他接下來將持續關注幾項重要發展，包括 Watermelon 模型、Connect 大會及對外提供 AI 算力服務的可能性。這些事件將成為驗證 Meta AI 投資能否轉化為獲利的重要觀察指標。