鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-30 10:39

在 AI 記憶體需求持續爆發帶動下，三星電子 (KR005930) 第二季營運繳出歷史最佳成績，營收 171.5 兆韓元、營業利潤 89.5 兆韓元，雙雙創下歷史新高，且營業利潤年增 1813.8%，刷新全球科技企業單季獲利紀錄。不過，智慧型手機事業卻因記憶體價格飆升導致成本大增，出現成立以來首次季度虧損，凸顯 AI 熱潮下三星內部事業表現呈現兩樣情。

半導體業務貢獻近全部獲利

‌



從各事業部門來看，半導體仍是三星本季獲利的絕對核心。財報顯示，半導體部門（DS）第二季營收 127.5 兆韓元，營業利潤 89.2 兆韓元，占公司整體營業利潤高達 99.7%。

三星指出，AI 資料中心持續擴大投資，帶動 DRAM 及高頻寬記憶體（HBM）需求快速增加，也推升記憶體價格全面上揚。其中，DRAM 等記憶體產品第一季價格較前一季上漲超過 80%，第二季再上漲超過 50%，延續強勁漲勢。

隨著全球對伺服器 DRAM 及 HBM 等高附加價值產品需求持續增加，各類記憶體價格同步走高，成為半導體業務獲利大幅成長的主要推手。

不過，三星表示，代工（Foundry）與系統 LSI 部門第二季仍維持虧損狀態，顯示非記憶體業務仍未完全擺脫營運壓力。

記憶體漲價反噬 手機事業 17 年首見虧損

與半導體形成鮮明對比的是設備體驗（DX）事業群，包括智慧型手機、家電與電視等產品的獲利能力明顯惡化。其中，智慧型手機部門第二季營業虧損 7000 億韓元，創下三星手機業務成立以來首次季度虧損，也是自 2009 年全球金融危機以來，三星行動事業首度陷入虧損。

三星指出，造成虧損的主因在於 DRAM 及 NAND 快閃記憶體等核心零組件價格大幅上漲，推高手機產品的製造成本。財報將 MX（行動體驗）與網路事業合併揭露，其中 MX 業務占該部門營收約 96% 至 98%，因此手機事業仍是影響整體績效的主要來源。

回顧三星智慧型手機發展，自 2008 年推出 Omnia 系列、2010 年推出 Galaxy S 系列以來，即使歷經中國品牌崛起、Galaxy Note 7 電池事件及疫情衝擊，MX 事業過去始終維持獲利。

此次首度轉虧，除記憶體成本大幅攀升外，也受到中國品牌以高性價比產品持續搶占市場，以及蘋果在高階智慧型手機市場保持優勢等因素影響，使三星面臨雙重競爭壓力。

成品業務前景仍待觀察

除了手機之外，三星家電與電視業務，同樣受到全球需求疲弱及中東衝突推升原物料成本影響，在相隔一季後再度出現虧損。

展望後市，檔案內容指出，三星證券已於 7 月 8 日下修 MX 與網路事業全年獲利預估，由原先預估獲利 3.41 兆韓元，大幅調整為虧損 5.841 兆韓元，並預估明年虧損將擴大至 15.209 兆韓元，甚至超過 DS 事業在 2023 年半導體景氣低迷時的年度虧損規模。