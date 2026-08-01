鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-01 17:00

外媒最新報導指出，美國最大線上外送平台 DoorDash 因在內部系統測試中國 AI 模型，遭國會兩大委員會聯手調查。

(圖:shutterstock)

《南華早報》報導，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席 John Moolenaar 與國土安全委員會主席 Andrew Garbarino 上周五 (7 月 31 日) 致函 DoorDash 共同創辦人兼執行長徐迅(Tony Xu)，要求 8 月 14 日前交出公司使用所有中國 AI 模型的清單及安全測試紀錄，並令相關主管於 8 月 21 日前赴國會進行現場說明。

‌



信中寫明，即便中國開源模型「更便宜、更高效」，也不能免除風險管控義務，外界對依賴受中國司法管轄實體開發模型的國安疑慮「不會因此降低」。

事件起於 7 月初，DoorDash 共同創辦人 Andy Fang 在 X 平台透露，公司已將中國「月之暗面」推出的 Kimi K2.6 模型接入內部程式碼審查流程，用於處理較低階的開發工作，僅在少數高難度任務保留 Anthropic 等美國模型。

Fang 指出，新組合成本更低、整體表現優於使用美國 AI 模型方案。

美方批評者擔憂中國 AI 模型藏有後門或潛伏代理，但迄今無公開證據顯示此類風險普遍成真。

DoorDash 發言人回應強調，該公司堅定支持美國 AI 領先地位，致力讓 AI 效益流向實體經濟，而非僅惠及少數巨頭，未承認也未否認具體採購細節。

值得玩味的是，這家屢獲白宮青睞的企業，曾在 4 月由送餐員走入橢圓辦公室為川普遞交餐點，如今卻因「用中國 AI 寫程式」被捲入華府地緣科技審查漩渦。