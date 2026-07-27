鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 12:30

《洛杉磯時報》周日 (26 日) 報導指出，中國 AI 模型正憑藉高性價比與開源優勢在美國快速擴張，從開發者工具到企業應用，滲透率持續攀升。

報導援引美國開源軟體公司 Mozilla 技術長 Raffi Krikorian 為例，他已將月之暗面 Kimi K3 模型納入日常工作流程，稱其回應速度優於美國 Anthropic 公司的 Claude 模型。此外，Krikorian 同時也在使用智譜的 GLM-5.2 處理文件與郵件任務。

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報導稱這一趨勢延續去年 DeepSeek 引發的產業震動。今年以來，智譜、月之暗面、阿里巴巴等中國企業接連推出新模型，性能已逼近美國重量級大廠產品，但價格顯著更低。

美國新創企業 LilyList 創辦人 Curt Meinhold 也表示，絕大多數用戶不需要最頂尖、最昂貴的 AI 模型，「夠用的模型」更具市場吸引力。

報導還指出，開源模式則是中國 AI 模型的另一殺手鐧。與美國部分企業的封閉生態不同，中國模型普遍允許開發者二次開發，大幅降低客製化成本。