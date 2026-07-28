鉅亨網新聞中心 2026-07-28 17:10

月之暗面 (Moonshot AI) 周一 (27 日) 正式發布其最新開放權重 (open-weight) 模型 Kimi K3，將模型參數規模推升至 2.8 兆。這是全球首款進入 3 兆參數級別的開放權重模型，隨即引發科技界與國際政治領域的廣泛關注。

技術規格與效能表現

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Kimi K3 採用專家混合架構 (MoE)，擁有 896 個專家，每當處理一個 token 時會激活其中 16 個專家 (約 1040 億參數)。該模型具備 100 萬個 token 的原生上下文視窗 (context window)，並結合 KDA(Kimi Delta Attention) 混合注意力機制，在處理長序列時展現出更高的運算效率。

根據月之暗面的技術報告，K3 在單位運算下的智能效率較前代 K2 提升了約 2.5 倍。

在獨立評測機構 Artificial Analysis 的評估中，Kimi K3 的智能指數位列全球第三，僅次於 Anthropic 的 Claude Fable 5 與 OpenAI 的 GPT-5.6 Sol。在程式碼開發 (Coding) 方面，K3 更在盲測平台 Frontend Code Arena 中奪得全球第一，顯示其在工程實作上的競爭力。

商業授權與硬體適配

與傳統開源協議不同，該模型採用客製化的「Kimi K3 License」。月之暗面規定，對於年營收超過 2,000 萬美元的商業產品或提供 API 服務的廠商，須另行簽署商業協議，此舉被視為防範大型雲端廠商無償「搭便車」的策略。

硬體支援方面，華為昇騰 (Ascend)CANN 在發布當日即宣布完成適配，支持其 Atlas A3 系列硬體進行推論與訓練，實現「國產超節點」的軟硬體協同。此外，K3 也支持 NVIDIA GPU 及其他通用處理器 (GPGPU) 的部署。

專家觀點與地緣政治爭議

Kimi K3 的發布在華盛頓引發了關於 AI 監管的激烈辯論。白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 公開指控月之暗面透過「隱蔽的工業級蒸餾」技術復刻了美國的 AI 成果。

OpenAI 策略未來主管 Dean Ball 雖然將此開源路線形容為「AI 共產主義」，但他同時承認 K3 是「非常好的模型」，其效能無法僅以蒸餾技術解釋。

相對地，由 NVIDIA、Meta、微軟等 25 家科技巨頭組成的聯盟則聯署發聲，反對全面限制開放權重模型。該聯署信主張，僅依賴閉源模型並不代表更安全，過度限制技術手段將損害創新。