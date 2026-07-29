受到 AI 融資疑慮升高及全球科技股同步修正影響，台股短線出現明顯震盪。市場擔心科技巨頭持續擴大資本支出，不僅壓縮自由現金流，也讓信用風險由 AI 業者向供應鏈與債市擴散。不過，信用風險升高不等於 AI 需求消失，也不能直接推論 AI 建設週期已經結束。判斷長期趨勢是否反轉，仍應回到企業獲利、政策方向及供應鏈需求。
1.AI 建設進入資本考驗
台股大幅下跌，主要受到全球科技股與半導體類股同步修正影響。這次賣壓並非 AI 需求突然消失，而是產業發展的瓶頸，正從晶片、電力與土地進一步轉向資本。近期市場傳出，輝達可能為 OpenAI 大型資料中心提供約 2,500 億美元融資擔保，並討論為高達 3,500 億美元的晶片採購提供融資。這類安排可以協助客戶跨過 AI 工廠的建設門檻，卻也會把原本由模型公司承擔的部分信用風險，轉移至晶片供應商及整條融資鏈。債券市場因此開始擔心，若 AI 服務產生的現金流不如預期，企業是否有能力負擔持續增加的利息與資本支出。從存續期間乘以利差 (DTS) 占比的變化觀察，超大規模雲端業者與廣義 AI 投資級債券對美國公司債市場的風險貢獻快速上升，並已超越美國六大銀行。這不代表科技巨頭即將違約，而是 AI 企業大量發行長天期債券後，對利率及信用利差變動更加敏感。
2. 企業盈餘仍具支撐，AI 已成美國國家戰略
市場下跌是否會演變成長期空頭，關鍵仍在企業獲利與產業需求是否同步反轉。標普 500 企業盈餘自 2023 年第三季恢復正成長後，已連續多季成長；2026 年第一季盈餘年增 28.8%；截至 7 月 24 日，第二季混合盈餘年增率進一步達 37.9%。顯示目前企業獲利仍維持正常，市場修正主要反映 AI 資本支出過快、融資成本上升及投資回收期拉長，而非整體基本面轉差。
更重要的是，AI 已由企業層級的科技投資，進一步上升為攸關美國經濟成長、科技主導權與國家安全的戰略產業。美國財政部長貝森特近期指出，AI 基礎設施對經濟與國家安全至關重要，美國在全球算力上的領先亦構成重要的國家優勢，反映維持 AI 領導地位已成為明確的政策方向。面對資料中心、電力與晶片所需的龐大建設資金，美國政府仍可透過政策資源與公私協力，降低基礎設施的投資門檻。因此，現階段信用風險升高，主要反映市場開始提高對財務紀律的要求，尚不足以判定美國 AI 資本支出或長期建設週期已經反轉。
3. 短期急跌不等於趨勢反轉，避免在恐慌中離場
對長期向上的市場而言，投資人最大的風險未必是經歷短期下跌，而是恐慌離場後，無法在反彈前及時回到市場。下圖以標普 500 回測顯示，持續留在市場的累積報酬率達 333.4%；若在 VIX 高於 33 時轉為現金，累積報酬率降至 204.2%；若 VIX 高於 20 便轉為現金，累積報酬率更僅有 105.4%。原因在於，利用 VIX 擇時必須同時判斷何時賣出與何時買回；而市場漲幅往往集中在少數交易日，這些大漲日又經常緊接在急跌之後。即使成功避開部分跌幅，只要錯過關鍵反彈，長期複利報酬仍可能大幅落後。
台股長期向上的基礎，則來自台灣在全球 AI 供應鏈中的關鍵地位。美國雲端業者與各國政府持續擴大 AI 資本支出，最終仍會轉化為先進晶片、先進封裝、AI 伺服器、網通設備及關鍵零組件的需求，而這些正是台灣企業具備優勢的領域。目前市場重新評價的是 AI 建設的融資方式與投資回收期，尚未看到全球算力建設或供應鏈訂單長期反轉。因此，只要 AI 資本支出方向與台灣供應鏈競爭力沒有改變，面對短期震盪，維持合理配置並持續持有，通常比反覆猜測市場高低點更有利。
鉅亨投資策略
這次修正反映 AI 產業開始進入更嚴格的財務驗證期，投資人需要留意企業負債、自由現金流及資本支出回報，但不必因短期信用市場波動而全面離場。長期來看，AI 已被美國視為攸關經濟競爭力與國家安全的重點產業，政府與民間資本仍將持續推動算力、能源及資料中心建設；台灣則掌握先進製程、先進封裝、AI 伺服器、網通及關鍵零組件，在全球 AI 供應鏈中的地位尚未改變。對看好 AI 長期發展的投資人而言，可考慮運用鉅亨買基金「超底王」定期定額，透過紀律投資分散單一進場時點風險，並依自身風險屬性、投資期限與資產配置調整比重。