鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-30 13:41

塑化股南亞 (1303-TW) 今 (30) 日股價隨著大盤反彈，在股價已連 5 日下跌下，外資卻已連 4 買近 4 萬張先行卡位，今日股價開低走高，盤中在大單敲進下，一度亮燈攻上漲停價 155.5 元，成交量也增近 13 萬張。

南亞因近年產品持續成功轉型，今 (2026) 年更因受惠於 AI 材料供應需求旺盛，上半年轉型已見初步成效，目前電子材料產品出貨已過半，加上 ABF 載板、銅箔基板 (CCL) 及玻纖布等產品供需缺口擴大下，公司預估本 (7) 月及第 3 季在電子材料、聚酯膜產品營收貢獻下，有望小幅成長。

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法人表示，下半年起南亞因電子材料業務未受地緣政治干擾，公司在 IC 載板、銅箔基板、玻纖布 (絲) 之產能利用率皆比去年同期顯著提高，加上中高階基板需求強勁，帶動上游材料營收成長。另在邊緣運算發展下，終端消費性電子產品使用之規格亦逐漸升級，在供給緊缺與需求提升的雙重推動下，有利於行情持續上揚。