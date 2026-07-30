鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 16:20

根據 Ned Davis Research (NDR) 的最新研究顯示，過去一年席捲美股的股票回購潮正開始消退，這可能預示著市場正處於轉折點。

美股庫藏股回購潮消退 恐成為市場最新警訊(圖:shutterstock)

報告指出，標普 500 指數公司的股票回購活動在 2025 年達到高峰後，於 2026 年第一季開始下滑，這反映出部分企業的財務健康狀況可能已不如以往強健。

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雖然標普 500 的整體回購規模仍接近歷史高位，但在特定產業已出現顯著衰退。數據顯示，2025 年每季的淨回購金額均超過 1 兆美元，但今年第一季已跌破 1 兆美元大關。其中，通訊產業的回購金額從高峰的 2,300 億美元大幅下降至約 1,860 億美元；科技產業的回購活動也陷入停滯，從超過 2,600 億美元降至 2,500 億美元。

回購力道減弱的主因之一，在於人工智慧 (AI) 領域的龐大資本支出 (Capex)。高盛指出，科技巨頭為了維持 AI 競爭力，紛紛將原本用於回購股票的資金轉向資本投資。據估計，Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 這四大 AI 支出大戶，今年的資本支出預計將成長 77%。

更令市場不安的是，這些高額支出愈來愈依賴債務支撐。分析顯示，包括甲骨文 (ORCL-US) 在內的五大科技巨頭，其新增年度債務占資本支出的比例已從 2024 年的 9% 激增至 32%。FactSet 甚至預測，亞馬遜、Meta 和甲骨文在本財政年度的自由現金流可能趨近於零，甚至轉為負值。