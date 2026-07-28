科技巨頭齊聚西西里！三星李在鎔、SK集團崔泰源赴谷歌年度閉門峰會搶灘AI商機

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 10:50

外媒最新報導指出，三星電子會長李在鎔與 SK 集團會長崔泰源於結束美國舊金山 AI 峰會行程後將聯袂飛往義大利西西里島，出席由谷歌創辦人主導的全球科技領袖閉門盛會—「谷歌營」(Google Camp)。

(圖:shutterstock)

根據韓國商業消息，該活動由谷歌共同創辦人 Larry Page 與 Sergey Brin 每年夏季親自策劃，地點選定於西西里島南部的韋爾杜拉高爾夫度假村 (Verdura Resort)。

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據悉，李在鎔自該活動創辦以來便是常客，崔泰源也曾出席 2024 年的聚會。由於採取嚴格的閉門形式，與會名單及討論內容一律不公開，使得「谷歌營」充滿神秘色彩，被視為全球科技業最具影響力的非正式交流平台之一。

值得注意的是，去年適逢韓美關稅談判關鍵期，南韓企業高層頻繁往返美國進行遊說，兩人因而缺席。

南韓業界人士分析，李、崔二人此行除鞏固與谷歌的合作關係外，更將聚焦 AI 發展趨勢，與全球頂尖執行長交換意見，積極尋求晶片、雲端服務及生成式 AI 等領域的新商機。

此外，輝達執行長黃仁勳稍早前才在舊金山 AI 峰會現身，韓美科技巨頭接連在美國西岸與南歐展開密集互動，凸顯韓企正試圖在 AI 供應鏈中扮演更核心的角色。