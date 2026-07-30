鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-30 09:17

三星電子 2026 年第二季創下史上盈利能力最強單季，具體來看：

營收 171.5 兆韓元，較去年同期大增 130%；

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營業利潤激增至 89.49 兆韓元，大幅增長 1,813.8%；

營業利潤率高達 52.2%；

淨利潤 71.62 兆韓元，淨利潤率 41.8%；

每股收益 10,849 韓元，較一年前的 737 韓元實現跨越式躍升；

從上半年累計數據看，前兩個季度合併營收達 305.37 兆韓元，營業利潤 146.73 兆韓元，分別較去年同期激增 98.7% 和 1191.5%。

驅動這輪業績爆發的核心引擎，毫無疑問是半導體業務。

以人工智慧（AI）伺服器需求為中心，三星記憶體部門實現了銷售額 120.8 兆韓元，創下歷史最高紀錄，僅 DS（器件解決方案）部門單季營業利潤就達 89.2 兆韓元，佔三星總營業利潤 99% 以上。

與此同時，研發投入同步攀升至 16 兆韓元，較前季躍增 41%，顯示三星在技術領先地位上持續押注。