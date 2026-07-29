報導：英國央行審查倫敦投行亞洲股市曝險 聚焦AI股集中度與槓桿風險
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據英媒報導，英國央行旗下的審慎監管局 (PRA) 正針對倫敦投資銀行的主要經紀業務展開審查。此項行動旨在評估銀行在亞洲股市的曝險是否過於集中，尤其是在由人工智慧熱潮推動的半導體與基礎設施公司上。
《金融時報》指出，監管機構點名幾家特定企業，如台灣的台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與南韓的 SK 海力士 (SKHY-US)，認為避險基金等機構客戶的資金過度集中於此。此外，官員們擔心部分客戶正透過選擇權槓桿放大投資風險，且部分交易資金來源於亞洲散戶投資者。這類資金來源被視為不穩定，在市場壓力時期可能會迅速撤出，進而引發系統性風險。
儘管存在風險，亞洲市場的營收貢獻對高盛、摩根大通與摩根士丹利等大行而言極具吸引力，今年該區域的營收預期甚至可能超越歐洲。目前，英國央行已要求業者提交內部借貸政策與非銀行客戶融資的具體數據。
若審查結果顯示風險過高，監管機構可能採取一系列行動，包括發布正式警告、致函首席風險官，或要求銀行持有更多流動資產與提高資本緩衝，以增強抵禦市場拋售或主要客戶倒閉的能力。
目前，英國央行對此報導拒絕置評。
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