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牧德指出，2026 年上半年度營運延續成長動能，主要受惠於高階 PCB 應用需求穩定，自動光學檢測（ AOI ）設備出貨維 持良好水準，加上高階產品比重逐步提升，帶動整體營收與獲利表現。 但受供應鏈市場 IPC 、 CCD 及記憶體等關鍵零組件價格維持高檔影響， 致毛利率較去年同期略為修正， 為因應整體成本結構變化，公司已於 6 月 起 適度調整部分產 品售價，合理反映供應鏈成本，並在產品技術、品質及服務價值獲得客戶高度認同下，價格調整順利獲得市場接受。