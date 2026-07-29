鉅亨網記者張欽發 台北
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，2026 年上半年稅後純益 6.27 億元，年增 14.5%，每股純益 9.8 元。同時，董事會也通過上半年股息配發 1 元股息。
AOI 設備廠牧德科技 2026 年第二季營收 10.47 億元，毛利率 60.41%，季減 0.17 個百分點，年減 3.82 個百分點，稅後純益 3.32 億元，季增 12.65%，年增 36.15%，每股純益 5.19 元，
牧德科技 2026 年上半年營收 19.11 億元，毛利率 60.49%，年減 3.79 個百分點，2026 年上半年稅後純益 6.27 億元，年增 14.5%，每股純益 9.8 元。
牧德指出，2026 年上半年度營運延續成長動能，主要受惠於高階 PCB 應用需求穩定，自動光學檢測（ AOI ）設備出貨維 持良好水準，加上高階產品比重逐步提升，帶動整體營收與獲利表現。 但受供應鏈市場 IPC 、 CCD 及記憶體等關鍵零組件價格維持高檔影響， 致毛利率較去年同期略為修正， 為因應整體成本結構變化，公司已於 6 月 起 適度調整部分產 品售價，合理反映供應鏈成本，並在產品技術、品質及服務價值獲得客戶高度認同下，價格調整順利獲得市場接受。
牧德表示，公司將持續密切掌握供應鏈供貨情形， 進行關鍵零組件備料及供應鏈合作規劃，強化供應鏈管理及生產彈性，透過產品組合優化、成本控管及營運效率提升，以確保客戶交期與出貨需求，降低供應鏈波動對營運之影響。
展望未來，牧德表示，目前整體接單能見度維持良好水準，在 PCB 與半導體雙軌布局持續推進下，將持續透過產品創新、技術升級及全球市場布局，提升高階產品比重，對中長期營運成長深具信心。
下一篇