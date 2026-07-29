是方上半年獲利5.85億元EPS 7.57元 LY2加速進駐全年營運可望再創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-29 16:00

是方 (6561-TW) 今 (29) 日公告上半年財報，累計今年上半年營收 20.26 億元，稅後純益 5.85 億元，每股純益 7.57 元，雖較去年同期衰退，但是方指出，隨著 LY2 聯雲智能資料中心加速進駐，看好全年營運可望再創高。

是方董事長邵泓嘉(右)、總經理劉耀元(左)。(圖：是方提供)

是方第二季營收 10.44 億元，季增 6.31%，年減 7.36%；毛利率 48.18%，季減 0.8 個百分點，年減 7.28 個百分點；營益率 37.16%，季減 0.11 個百分點，年減 5.69 個百分點；稅後純益 2.98 億元，季增 3.83%，年減 17.91%，每股純益 3.88 元。

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是方累計今年上半年營收 20.26 億元，年減 2.64%；毛利率 48.57%，年減 6.5 個百分點；營益率 37.22%，年減 3.77 個百分點；稅後純益 5.85 億元，年減 8.9%，每股純益 7.57 元。是方說明，由於 LY2 資料中心設備折舊費用自今年 1 月起足額每月攤提，加上去年同期有多筆一次性收入墊高基期，進一步影響上半年財務表現。

若以上半年各產品線來看，雲端應用服務營收為 3.51 億元，年增 10.5%，IDC 機房服務營收則為 8.95 億元，為是方兩大主要成長引擎。

展望下半年，董事長邵泓嘉指出，隨著新客戶加速進駐 LY2 資料中心，加上高毛利服務比重提升，預期營運逐季成長，下半年將優於上半年，全年毛利率有望維持 50% 水準，看好今年營收獲利再創高。

總經理劉耀元則表示，LY2 智能資料中心客戶進駐時程遞延狀況消除，6 月起進駐率已明顯回溫，並開始貢獻月營收，預計至今年底進駐率可達 8 成，明後年將在進一步提升。