鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-29 16:30

中國 A 股三大指數 29 日（周三）開盤漲跌互見，早盤弱勢震盪，大盤數次翻紅轉漲後再度下挫，午後市場出現反轉，兩市震盪上行。

上證綜指 29 日收盤漲 0.4%，報 3,828.47 點；深證成指漲 1.1%，報 13,658.44 點；創業板指漲 1.55%，報 3,378.7 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 2.2966 兆元，較前一交易日增加 2,708 億元。

中國銀河證券稱，外部情緒衝擊並不等同於中國科技公司基本面逆轉。在穩市場政策持續發力、國內企業基本面未發生明顯變化的情況下，A 股整體仍具備中長期配置價值，科技類股內部可能將由普漲轉向更加重視現金流、盈利能力和資本開支效率的結構性分化。

財信證券認為，海外科技資產尚未明顯回穩，波動加大可能是短線常態，對 A 股科創方向仍有較大影響，主要體現在兩方面：

一方面是降低整體風險偏好，延緩增量資金入場節奏。

另一方面是壓制 A 股硬科技線反彈高度，導致前期科創方向較多套牢盤短線難以解套，無法釋放這部分資金流動性，以上兩方面都會使得當前成交額中樞下移。