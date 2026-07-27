威剛斥資3.84億元收購琉園近1.6萬張 持股比35.64% 達成公開收購條件
鉅亨網記者魏志豪 台北
威剛 (3260-TW) 今 (27) 日公告，此次公開收購琉園 (9949-TW) 已達最低收購數量 10,000,000 股，實際成交數量為 15,986,287 股，持股比約 35.64%，達成公開收購成就，實際總收購金額約 3.84 億元。
威剛於 7 月 7 日宣布，將公開收購琉園，以提升品牌形象，原計畫收購數量為 10,000,000 股至 25,000,000 股，占琉園已發行股份總數之 22.29% 至 55.73%，實際收購數量則達 15,986,287 股，已超越本次最低收購數量 10,000,000 股，因此公開收購條件已成就。
威剛此次收購琉園，實際成交數量為 15,986,287 股，以每股 24 元推算，總花費金額約 3.84 億元。
威剛看好，此次收購琉園完畢後，公司將善用琉園所具備高端藝術設計與文化價值，提升集團品牌形象與差異化，結合資本實力與科技產業資源，形成「文化藝術 × 科技品牌」的跨界優勢。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告