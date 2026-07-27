威剛斥資3.84億元收購琉園近1.6萬張 持股比35.64% 達成公開收購條件

威剛 ( 3260-TW ) 今 (27) 日公告，此次公開收購琉園 ( 9949-TW ) 已達最低收購數量 10,000,000 股，實際成交數量為 15,986,287 股，持股比約 35.64%，達成公開收購成就，實際總收購金額約 3.84 億元。

威剛於 7 月 7 日宣布，將公開收購琉園，以提升品牌形象，原計畫收購數量為 10,000,000 股至 25,000,000 股，占琉園已發行股份總數之 22.29% 至 55.73%，實際收購數量則達 15,986,287 股，已超越本次最低收購數量 10,000,000 股，因此公開收購條件已成就。