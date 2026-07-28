鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-28 10:56

亞馬遜 (AMZN-US) 計劃發射一個由 5,000 多顆衛星組成的星群，為全球消費者提供手機通訊服務，亞馬遜擴大布局，試圖挑戰全球首富馬斯克旗下「星鏈」。

亞馬遜周一（27 日）表示，已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交申請，希望獲准在 2028 年前部署星群。亞馬遜稱，該系統將提供語音通話、簡訊、數據服務以及緊急通訊服務。

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亞馬遜的最新舉動將加劇「直接連接設備」（direct-to-device）行動通訊市場的競爭。亞馬遜表示，將運用近期以 116 億美元收購 Globalstar 獲得的無線電頻譜資源。

亞馬遜在申請文件中表示：「期待實現直接連接設備的願景，讓數以百萬計生活、旅行和工作在當前傳統網路覆蓋範圍之外的人群，也能夠享受通訊服務。」

這份申請象徵亞馬遜首次進軍衛星行動通訊領域。目前這塊市場一直由 SpaceX 旗下星鏈主導，星鏈已覆蓋超過 150 個國家，通過衛星星座提供高速網路連接。

先前 SpaceX 已經與美國電信公司 T-Mobile US 以及英國 Virgin Media O2 等合作，為用戶在傳統行動網路無法覆蓋的地區提供手機通訊服務。