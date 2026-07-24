鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-25 02:00

2026 年才過一半，美國首次公開發行 (IPO) 募資規模已創歷史新高，市場正熱議這是否代表景氣循環已進入後段。

高盛 (Goldman Sachs) 邀請三位市場專家討論 IPO 熱潮是否正釋出「景氣末期警訊」，以及市場是否有能力消化如此龐大的新股供給。受訪者包括高盛美股首席策略師 Ben Snider、佛羅里達大學華靈頓商學院(Warrington College of Business)IPO 研究計畫主任 Jay Ritter，以及 Acadian 資產管理公司資深副總裁兼投資組合經理 Owen Lamont。

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三人中以 Lamont 態度最為保守。他認為，企業大量發股雖然可能只是反映人工智慧 (AI) 帶動的新一波資本支出需求，但歷史經驗顯示，重大科技革命往往伴隨市場泡沫，而企業通常會趁股價偏高時積極發行股票募資。

高盛預估，2026 年美國 IPO 募資總額將達 2250 億美元，創歷史新高。

「市場泡沫四騎士」

Lamont 提出新版「市場泡沫四騎士」(Four Horsemen of the Market Bubble)。「四騎士」一詞最早出現在 1998 年至 2000 年網路泡沫期間，當時指的是微軟 (MSFT-US)、思科(Cisco)(CSCO-US)、英特爾(INTC-US) 與戴爾 (DELL-US) 四檔明星股。

Lamont 則重新定義四項泡沫徵兆，包括：

市場估值過高

投資人明知估值偏高仍相信股價會續漲的「泡沫信仰」

企業積極發行股票

資金大量流入市場

他指出，目前 IPO 熱潮至少符合其中一項徵兆，但 IPO 熱潮往往可持續多年，因此更可能代表泡沫開始，而非泡沫結束。

他也表示，目前 IPO 首日暴漲案例並不多，顯示市場尚未出現極端投機熱潮。

此外，Lamont 提醒，除了股票發行，企業發債規模同樣值得關注。高盛首席信用策略師 Amanda Lynam 近期曾警告，市場供給增加及發行人集中度升高，可能帶來風險。

IPO 通常前幾年跑輸大盤

主持討論的高盛全球總體研究執行董事 Jenny Grimberg 指出，不論 IPO 熱潮是否代表市場警訊，歷史經驗顯示，新股上市後前幾年的績效通常落後大盤。

因此，Lamont 建議投資人保持耐心，並如此比喻：「IPO 就像香蕉，要放熟才能吃。」

另一點令他憂心的是，部分大型指數編製機構已開始提早將大型 IPO 納入指數，例如那斯達克 100 指數近期便提前納入 SpaceX(SPCX-US)，而 Lamont 並不認同這項做法。

高盛：市場有能力吸收新股

相較之下，Snider 與 Ritter 態度較為樂觀。

Snider 指出，美股整體市值約 75 兆美元，而今年企業股票發行規模預估約 7000 億美元，占整體市場比重有限。

他也認為，IPO 市場具有自我調節機制，如果市場需求不足，新股自然無法順利上市。

高盛指出，目前 IPO 企業的獲利能力，普遍優於過去幾波 IPO 熱潮期間上市的公司。

Ritter 則表示，雖然歷史上大量新股發行往往預示後續市場報酬偏低，但近年美國企業透過庫藏股與股利已向投資人返還約 1.6 兆美元，市場仍具備吸收新股供給的能力。

Apollo：2019 年以來 IPO 上市後三年普遍跑輸大盤

美國 IPO 熱潮升溫之際，另類資產管理公司阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 提醒，新股近年整體表現普遍不如大盤。

Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 表示，自 2019 年以來，美國 IPO 上市後三年的平均報酬均落後整體股市，主要原因包括：上市估值偏高、利率環境不利、品質較低的企業提前上市，以及大盤績效高度集中於少數大型科技股。

Slok 指出，2020 年至 2021 年 IPO 熱潮發生於零利率、財政刺激與散戶投機熱潮期間，企業普遍以高估值上市，後續上漲空間有限。聯準會 (Fed)2022 年啟動升息循環後，估值遭壓縮，對尚未獲利的成長型 IPO 企業衝擊尤其明顯。

目前 Fed 雖然維持利率不變，但市場已開始押注年底可能升息，以因應通膨壓力。

另一方面，美股多頭行情仍延續至 2026 年，SpaceX 於 6 月完成史上最大 IPO，市場也預期 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 企業將陸續上市。

Slok 認為，導致 2019 年以來 IPO 績效落後的因素至今仍未消失。

他表示，未來 IPO 估值仍可能偏高，利率恐長期高於 2010 年代，而大盤報酬依舊集中於少數大型科技股，使新股要超越大盤的難度持續偏高。

標普 500 指數今年來累計上漲 9.5%。追蹤近年 IPO 股票的 Renaissance IPO ETF 今年來則上漲 17.5%，表現優於標普 500，不過該 ETF 目前並未持有 SpaceX。SpaceX 股價近期已跌破 IPO 價格。