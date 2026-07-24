鉅亨網編譯余曉惠
2026 年才過一半，美國首次公開發行 (IPO) 募資規模已創歷史新高，市場正熱議這是否代表景氣循環已進入後段。
高盛 (Goldman Sachs) 邀請三位市場專家討論 IPO 熱潮是否正釋出「景氣末期警訊」，以及市場是否有能力消化如此龐大的新股供給。受訪者包括高盛美股首席策略師 Ben Snider、佛羅里達大學華靈頓商學院(Warrington College of Business)IPO 研究計畫主任 Jay Ritter，以及 Acadian 資產管理公司資深副總裁兼投資組合經理 Owen Lamont。
三人中以 Lamont 態度最為保守。他認為，企業大量發股雖然可能只是反映人工智慧 (AI) 帶動的新一波資本支出需求，但歷史經驗顯示，重大科技革命往往伴隨市場泡沫，而企業通常會趁股價偏高時積極發行股票募資。
高盛預估，2026 年美國 IPO 募資總額將達 2250 億美元，創歷史新高。
Lamont 提出新版「市場泡沫四騎士」(Four Horsemen of the Market Bubble)。「四騎士」一詞最早出現在 1998 年至 2000 年網路泡沫期間，當時指的是微軟 (MSFT-US)、思科(Cisco)(CSCO-US)、英特爾(INTC-US) 與戴爾 (DELL-US) 四檔明星股。
Lamont 則重新定義四項泡沫徵兆，包括：
他指出，目前 IPO 熱潮至少符合其中一項徵兆，但 IPO 熱潮往往可持續多年，因此更可能代表泡沫開始，而非泡沫結束。
他也表示，目前 IPO 首日暴漲案例並不多，顯示市場尚未出現極端投機熱潮。
此外，Lamont 提醒，除了股票發行，企業發債規模同樣值得關注。高盛首席信用策略師 Amanda Lynam 近期曾警告，市場供給增加及發行人集中度升高，可能帶來風險。
主持討論的高盛全球總體研究執行董事 Jenny Grimberg 指出，不論 IPO 熱潮是否代表市場警訊，歷史經驗顯示，新股上市後前幾年的績效通常落後大盤。
因此，Lamont 建議投資人保持耐心，並如此比喻：「IPO 就像香蕉，要放熟才能吃。」
另一點令他憂心的是，部分大型指數編製機構已開始提早將大型 IPO 納入指數，例如那斯達克 100 指數近期便提前納入 SpaceX(SPCX-US)，而 Lamont 並不認同這項做法。
相較之下，Snider 與 Ritter 態度較為樂觀。
Snider 指出，美股整體市值約 75 兆美元，而今年企業股票發行規模預估約 7000 億美元，占整體市場比重有限。
他也認為，IPO 市場具有自我調節機制，如果市場需求不足，新股自然無法順利上市。
高盛指出，目前 IPO 企業的獲利能力，普遍優於過去幾波 IPO 熱潮期間上市的公司。
Ritter 則表示，雖然歷史上大量新股發行往往預示後續市場報酬偏低，但近年美國企業透過庫藏股與股利已向投資人返還約 1.6 兆美元，市場仍具備吸收新股供給的能力。
美國 IPO 熱潮升溫之際，另類資產管理公司阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 提醒，新股近年整體表現普遍不如大盤。
Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 表示，自 2019 年以來，美國 IPO 上市後三年的平均報酬均落後整體股市，主要原因包括：上市估值偏高、利率環境不利、品質較低的企業提前上市，以及大盤績效高度集中於少數大型科技股。
Slok 指出，2020 年至 2021 年 IPO 熱潮發生於零利率、財政刺激與散戶投機熱潮期間，企業普遍以高估值上市，後續上漲空間有限。聯準會 (Fed)2022 年啟動升息循環後，估值遭壓縮，對尚未獲利的成長型 IPO 企業衝擊尤其明顯。
目前 Fed 雖然維持利率不變，但市場已開始押注年底可能升息，以因應通膨壓力。
另一方面，美股多頭行情仍延續至 2026 年，SpaceX 於 6 月完成史上最大 IPO，市場也預期 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 企業將陸續上市。
Slok 認為，導致 2019 年以來 IPO 績效落後的因素至今仍未消失。
他表示，未來 IPO 估值仍可能偏高，利率恐長期高於 2010 年代，而大盤報酬依舊集中於少數大型科技股，使新股要超越大盤的難度持續偏高。
標普 500 指數今年來累計上漲 9.5%。追蹤近年 IPO 股票的 Renaissance IPO ETF 今年來則上漲 17.5%，表現優於標普 500，不過該 ETF 目前並未持有 SpaceX。SpaceX 股價近期已跌破 IPO 價格。
Slok 表示，目前壓抑 IPO 表現的因素仍可能延續，「IPO 估值可能再次膨脹，利率將長期高於 2010 年代，而大盤報酬仍集中於少數大型科技股，新股面臨的相對門檻仍然很高。」
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