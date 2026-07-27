鉅亨網新聞中心 2026-07-27 13:30

騰訊 (00700-HK) 近期在 AI 領域展現出前所未有的進攻性。隨著內部組織架構的深度調整與多款「智能體」(Agent) 產品的密集發布，騰訊正加速整合資源，目標將 AI 從技術研發全面轉向規模化的生產力落地。

姚順雨坐穩混元「一號位」

‌



為了提升模型研發的協同效率，騰訊於 7 月 23 日宣布正式結束雙軌制，將多模態模型部門與大語言模型部門合併，成立「基礎模型部」。

該部門由騰訊首席 AI 科學家姚順雨統一管理，其職權從大語言模型擴大至統籌語言、多模態、強化學習及 Agent 等全方向的基礎模型研發。此舉意味著混元模型進入資源整合的合力期，旨在建構覆蓋圖像、視訊、語音及 3D 生成的完整模型矩陣。

從 Miora 到 WorkBuddy 的全場景布局

騰訊押注智能體的決心已在產品端迅速兌現。7 月 22 日，騰訊發布國內首個多 Agent 協作的創意工作室 Miora，使用者僅需提交需求，系統即可自動調度不同的 Agent 完成圖片、視訊甚至 3D 創作，顯著降低了專業創作的門檻。

在辦公領域，WorkBuddy 表現亮眼，其 6 月單月訪問量突破 2000 萬，穩居國內 PC 端 AI 原生辦公智能體市場第一。WorkBuddy 目前已推出獨立 APP 並登陸鴻蒙系統，甚至與李未可合作推出 X-AI 記憶眼鏡，將 AI 入口延伸至可穿戴裝置，解決傳統 AI 缺乏上下文記憶的短板。

性價比與企業級落地的瓶頸突破

與行業追求堆疊參數的趨勢不同，混元 Hy3 模型走的是強調「性價比」的平台型路線。騰訊雲副總裁吳運聲指出，中國廠商的路徑是在保證智力的前提下，追求更高的成本效益，因為企業在商用階段更在意推理成本而非邊際的性能提升。

然而，智能體落地的最大障礙已不再是技術，而是企業存量系統的適配困境。吳運聲強調，許多老舊系統缺乏標準化介面，導致智能體難以直接調用。為此，騰訊推出 ADP 企業級智能體開發平台，提供全流程的可觀測與可審計能力，滿足金融、政務等行業對安全與合規的嚴格要求。

打造智能體時代的 App Store

騰訊的最終目標是建立繁榮的技能生態。其 SkillHub 目前已沉澱 7.8 萬個 AI 技能，搭配 SkillPay 支付體系，形成了開發者上架、使用者調用支付的商業閉環。