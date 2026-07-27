鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 19:40

快時尚電商巨頭 Shein 正積極準備在香港股市掛牌，預計最快於 8 月底至 9 月初進行首次公開招股 (IPO)。然而，根據最新披露的招股書與財務文件，這家以低價著稱的零售龍頭正深陷美中貿易戰與全球監管壓力，盈利能力面臨嚴峻挑戰。

Shein上市前夕 2026年首季轉盈為虧 公司稱川普關稅帶來衝擊(圖:shutterstock)

招股書顯示，Shein 在 2025 年營收雖增至 418 億美元，高於 2024 年的 387 億美元，反映出其銷售端在具挑戰性的消費環境中仍具韌性。然而，2025 年全年淨利潤僅為 20.64 億美元，較前一年大幅下滑 38.7%。進入 2026 年，情況更進一步惡化，公司在第一季錄得 9,900 萬美元的虧損，而去年同期則獲利 3.95 億美元。

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Shein 將首季虧損主因歸咎於美國川普政府的貿易政策。美國於 2025 年 5 月取消了針對中國進口廉價商品的「小額豁免」制度，導致 Shein 產品在美國的稅率從原本的 0% 至 62.5% 大幅上升到 10% 至 87.5%。這項政策直接導致其最大市場——美國的營收在第一季同比下降 14.3%，僅剩 20.4 億美元。

為了抵消稅收成本，Shein 已採取「成本加成」定價策略，將大部分增加的成本轉嫁給美國消費者。

除了美國市場，歐盟也自本月起對低價電商進口徵收 3 歐元的費用，以應對來自中國的競爭。此外，美國對伊朗的戰爭雖未對整體業務產生重大衝擊，但已影響中東消費需求並干擾荷姆茲海峽的航運路線。