鉅亨網新聞中心 2026-07-27 15:50

中國國家市場監督管理總局上周末 (25 日) 對中國在線旅遊 (OTA) 龍頭攜程作出行政處罰，認定其存在濫用市場支配地位的壟斷行為，責令停止違法行為，並處以沒收違法所得及罰款共計 51.79 億元人民幣。此巨額罰單創下近年互聯網反壟斷領域的高額紀錄，瞬間引發市場震動。

然而，令許多散戶意外的是，攜程 (09961-HK) 股價並未應聲倒下。7 月 27 日港股早盤，攜程股價上演戲劇性反轉，開盤後震盪上揚，盤中一度大漲超過 7%，成為當日焦點。

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這種「越跌越買」的走勢背後，反映了資本市場對於「利空出盡」的邏輯：長期籠罩在公司頭頂的監管不確定性——這隻懸而未決的「靴子」終於落地，監管風險實現一次性出清，反而讓未來的經營路徑更加清晰。

面對監管，攜程展現出極高的配合度，第一時間表態「誠懇接受、堅決服從」，並迅速公佈了 19 項整改措施。整改核心包括停止「二選一」獨家合作、取消不合理的「全網最低價」條款等。

雖然短期財務將承壓，但攜程強勁的基本面是其硬抗罰款的底氣：2026 年第一季度營收達 162 億元，同比增長 17%，且受免簽政策紅利帶動，入境遊預訂量暴漲 90%，顯示出強大的造血能力與國際化成長空間。