鉅亨網新聞中心 2026-07-22 13:40

全球快時尚電商巨頭 SHEIN 在歷經赴美、赴英上市受挫後，近期終於取得香港上市的關鍵進展。據消息人士指出，SHEIN 已獲得香港交易所上市委員會的 IPO 批准，最快可能在 8 月下旬正式掛牌。同時，中國證監會也於 7 月 10 日下發境外上市備案通知書，核准其在香港聯交所發行不超過 3.42 億股普通股。

儘管拿到了市場「入場券」，SHEIN 卻面臨估值大幅縮水、利潤率偏低及全球監管收緊等多重挑戰。

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估值斷崖式修正

SHEIN 本次 IPO 尋求的估值約在 400 億至 500 億美元之間。相較於 2022 年融資時高達 1,000 億美元的巔峰估值，目前的市場預期已縮水超過一半。部分投資人甚至認為，在競爭激烈且政策環境惡化的情況下，接近 300 億美元的估值才更具吸引力。

估值修正的背後，反映了資本市場對 SHEIN 財務模式的重新審視。雖然 SHEIN 去年營收超過 400 億美元，利潤接近 20 億美元，但其淨利率僅約 2.7%，遠低於傳統快時尚龍頭 Inditex(ZARA 母公司) 約 12% 至 15% 的水準。這種「高營收、微利潤」的結構，在面對營運成本上升時顯得尤為脆弱。

SHEIN 上市地的選擇歷經波折。SHEIN 2023 年曾秘密遞交紐交所上市申請，目標估值一度傳至 900 億美元，因中美關係與合規壓力未能推進；2024 年轉戰倫敦交易所，又因監管審查陷入停滯。港股既能提供相對穩定的融資環境，也能吸引亞洲及全球長線資金，成為第四次上市嘗試的落點。

歐美稅改衝擊低價直郵模式

長期以來，SHEIN 依賴「小額豁免」政策 (de minimis) 將廉價包裹直接郵寄給消費者以規避關稅，但這一優勢正消失殆盡。歐盟已自 2026 年起取消 150 歐元以下的關稅豁免，並對低價電商包裹徵收每件 3 歐元的費用。分析指出，這對於單價僅幾歐元的商品而言是沉重負擔，直接削弱了其價格競爭力並重挫轉換率。

為應對衝擊，SHEIN 正被迫從輕資產的「跨境直郵」轉向重資產的「本地履約」，擴大在波蘭等地的海外倉建設，並嘗試批次海運以降低單件成本。然而，這要求公司具備更精準的庫存預測能力，否則將面臨庫存積壓的風險。

身份悖論與治理轉型

SHEIN 的「身份問題」一直是上市過程中的敏感話題。公司雖然將總部遷至新加坡並推動「去中國化」敘事，但其超過 90% 的供應鏈仍紮根於廣東。這種「主體在境外、供應鏈在境內」的架構，使得公司必須在滿足歐美監管價值的同時，也需符合中國證監會對「境內企業」境外上市的合規要求。

為了尋求新的增長點，SHEIN 正加速向「平台化」轉型，開放第三方商家入駐，試圖從單一服裝品牌轉變為全球出海平台。但隨之而來的版權侵權指控 (如 Nike、Uniqlo 等品牌的訴訟) 以及合規成本，已成為其必須支付的確定性開支。

上市後的「終極拷問」