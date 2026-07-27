鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 10:30

《華爾街日報》(WSJ)週日 (26 日) 引述知情人士最新報導，AI 晶片巨頭輝達正與 OpenAI 磋商，擬為後者租賃算力的一處巨型資料中心專案提供約 2500 億美元融資擔保。

(圖:shutterstock)

該專案由日本軟銀集團旗下能源子公司在美國俄亥俄州南部開發，規劃容量 10GW，含晶片採購總投入可能突破 5000 億美元，可望成為迄今規模最大的 AI 基建計畫之一。

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知情人士透露，輝達的擔保將涵蓋資料中心租約與建設債務，但不含機房內輝達晶片本身，且雙方還在洽談一項最高約 3500 億美元的晶片採購融資。

OpenAI 作為未獲利私人公司缺乏投資等級評級，輝達背書可顯著降低軟銀等開發方的發債成本，讓 OpenAI 以長期租約鎖定算力。

報導指出，俄亥俄州資料中心開發計畫首期約 800 兆瓦電力，目標 2028 年投用，所需電力涉及美國政府調配、日本資金支持的政企協作安排。

輝達此舉也澄清市場關於該公司未因 OpenAI 籌備上市而縮減千億級支持的傳言，而是把路徑從直接股權注資 (早前曾討論 1000 億、本輪已投 300 億) 切換為「擔保 + 生態綁定」，以更低資本佔用撬動 AI 基建，並確保撬動基建訂單持續流向自家。