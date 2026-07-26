SpaceX 在台灣時間上周六 (25 日) 早上 6 時 51 分在星艦基地 2 號台點火，星艦第 13 次試飛成功升空，這是三代超重型 V3 助推器第二飛，也是 SpaceX 今年 6 月登陸那斯達克後首次星艦任務。
此前，受到部分引擎未啟動自動中止，SpaceX 市值一度蒸發約千億美元，今次成功相當於給資本市場止血。
SpaceX 本次不再塞配重模擬器，貨艙首載 20 顆可運作的第 3 代星鏈 V3 衛星，入軌後衛星展開太陽能帆板與天線，測試團隊透過射頻與雷射鏈路全數接通，並回傳遙測，約 20 分鐘後衛星隨亞軌跡受控再入焚毀。
飛行同時完成太空猛禽重新點火、隔熱瓦監測、助推器回推與印度洋軟濺落等關鍵項目，V3 助推器返回墨西哥灣則偏硬著陸，整體來看被業界視為「從原型飛行轉向商業載客」的分水嶺。
星鏈 V3 單顆逾 2 噸、展開翼展 60 米，獵鷹 9 號整流罩容不下，唯星艦能運，單星下行 1Tbps，為 V2 Mini 的 10.7 倍。星艦滿載可塞 60 顆，單發為星座新增 60Tbps，運力等效獵鷹 9 號 40 倍。
這次驗證通過，意味 V3 將進入規模部署，星鏈從偏鄉涵蓋走向都會高密度承載的帶寬跨越升級不再只是紙上談兵。
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