SpaceX 在台灣時間上周六 (25 日) 早上 6 時 51 分在星艦基地 2 號台點火，星艦第 13 次試飛成功升空，這是三代超重型 V3 助推器第二飛，也是 SpaceX 今年 6 月登陸那斯達克後首次星艦任務。