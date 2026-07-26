鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-27 07:10

中國市場監管總局週六（25 日）宣布，對旗下擁有攜程、Skyscanner 與去哪兒等品牌的中國最大線上旅遊平台攜程集團 (Trip.com、09961-HK) 開出鉅額罰單，合計沒收違法所得並處以罰款共 51.79 億人民幣（約新台幣 252 億），主因該公司在中國線上訂房市場濫用其龍頭地位。

根據《路透》報導，攜程被監管機構認定，利用流量分配機制、平台規則與技術手段，與部分飯店達成排他性合作，以提供市場最低價格。

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監管機構在官網聲明中指出，攜程相關行為損害市場競爭與消費者權益，限制飯店業者在不同平台經營的自由，也影響飯店自行制定價格的能力。

中國市場監管總局調查結果顯示，自 2020 年以來，攜程將平台內飯店分成了特牌、金牌和無牌等不同層級。

其中，交易額高、服務品質好的飯店，可以透過獨家合作成為攜程特牌商家，獲得更多流量和權益支持，代價則是不能再與其他競爭平台合作。剩下的金牌和無牌飯店，即使可以同時進駐其他平台，也要確保攜程價格全網最低。

從調查揭露的細節來看，飯店分層、流量傾斜、價格監測和懲罰措施，已經形成一套完整循環。因此，市場監管總局最終認定，獨家合作與強制全網最低價分別構成兩類壟斷行為。

依據調查結果，市場監管總局沒收攜程違法所得 16.6 億人民幣，另加罰 35.2 億人民幣。此外，監管單位也要求攜程退還其向飯店業者收取、但被認定未返還的訂房押金，共計人民幣 1.22 億元。

對此，攜程表示：「公司誠摯接受並將全面遵守相關決定，嚴格依照監管要求，系統性落實各項整改措施，確保所有措施有效執行。」

值得注意的是，中國政府於今年 1 月展開對攜程反壟斷調查，起因是市場接獲投訴，指控其對飯店業者施加不公平條款，並操控價格機制。