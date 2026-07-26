鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 06:10

外媒最新報導指出，LPDDR5X 供應緊繃、報價持續衝高，連手握長約的輝達也撐不住。

中國《快科技》報導指出，輝達下一代 Vera Rubin NVL72 機架級 AI 系統將大幅削減 CPU 側系統記憶體：SOCAMM 模組由 192GB 腰斬至 96GB，Vera CPU 配套總量從 54—55TB 砍至 28TB，CPU 機架統一改配 96GB SOCAMM；GPU 側 HBM4 顯示記憶體每櫃仍維持 20.7TB 不動。

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根據伯恩斯坦 (Bernstein) 測算，受 LPDDR5X 與 HBM4 雙雙漲價牽動，單櫃造價已從摩根士丹利此前預估的 780 萬美元拉高到 910 萬美元；HBM4 單價到 2027 年可能觸及每 GB 53 美元。若不改規格， Vera Rubin 200 記憶體成本將佔整機 物料清單 (BOM) 約 29%，約 210 萬美元，遠超 20% 舒適線。

若是砍半，LPDDR5X 成本從 120 萬美元降至 58.6 萬美元，若再壓到四分之一僅 29.3 萬美元，單櫃 BOM 壓力則明顯獲得紓解。

輝達在今年 1 月發表 Vera Rubin NVL72 ，CoreWeave 實測處理 MoE 負載時每兆瓦吞吐達 80 萬 token/s，較 Blackwell 機櫃 8 萬 token/s 跳升 10 倍。