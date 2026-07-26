Zen 6 Venice單核快20%！AMD高管：本以為只贏輝達Vera CPU一點 沒想到優勢這麼大
鉅亨網編譯陳韋廷
超微半導體上周在舊金山 Advancing AI 2026 大會釋出 Zen 6 架構「Venice」伺服器 CPU 與輝達 Vera CPU 的 SPEC CPU 2026 估算對比，超微企業解決方案副總裁 Ravi Kuppuswamy 表示，原預期領先 Vera 約 10%，實測整型吞吐與單核效能優勢拉到 20%，且 Venice 尚未完成全部調優。
中國《快科技》報導，根據超微簡報，Venice 雙路 256 核、600W 的 EPYC 9996 對陣輝達雙路 88 核 Vera，整型吞吐量為對手 2.2 倍，單核效能 1.2 倍。
細究數據的話，二者吞吐對比本就受核心數與 TDP 左右；EPYC 核心數近 Vera 2.9 倍、TDP 高 150W，壓倒性勝出不算意外。
超微也反駁「Vera 只有 88 核單 SKU 可對照」才算公平，但輝達稱 Vera 是面向 AI 工廠的專用 CPU 的立場一貫明確，不與通用 256 核 X86 正面對標。
輝達自揭 Vera 總分 925（÷88≈5.3），超微 96 核高頻版 EPYC 拿 1210（÷96≈6.3），每核領先約 18.8%，貼近「1.2 倍」說法。
但兩家成績皆標注 estimated，未送 SPEC 官方認證，且同用 GCC 15.2 卻未公開優化選項，編譯器旗標差異足以挪動名次，正式榜單出爐前難下定論。
更關鍵的是戰場選擇：本次只有比整型，但浮點與向量 (AVX-512) 成績未出。
超微在伺服器向量化本就強勢，但 AI 訓練推理吃矩陣運算，浮點 / 矩陣吞吐比整型更有參考價值，而在這一塊 Vera 搭配輝達堆棧的實力仍是空白。換言之，超微這輪放話是心理戰前置，非終局評分。
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