鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-24 20:10

一位總統府高級官員表示，三星電子和 SK 海力士將在李在明總統訪問矽谷期間，與美國領先的科技公司達成協議「非常巨大」的重大協議。

官員：三星和SK海力士將與美國企業簽署巨額晶片供應協議(圖:shutterstock)

根據南韓總統府政策室長 Kim Yong-beom 的說法，這些協議將包括新型長期記憶體晶片供應合約、戰略投資夥伴關係以及多項合作備忘錄。

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李在明總統在舊金山行程中，將與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、OpenAI 執行長 Sam Altman、Anthropic 執行長 Dario Amodei 以及博通 (AVGO-US) 執行長陳福陽舉行個別會晤。

此外，三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣及 Naver 創辦人李海珍也將共同出席當地的 AI 峰會。

此次訪問的核心任務之一，是將首爾上個月公布的高達 8,800 億美元投資計畫，轉化為具體項目。此計畫由三星、SK 集團與 Naver 共同支持，旨在擴大晶片產能並興建 AI 資料中心。

Kim 指出，預計在訪美期間，第一階段約 8GW 的 AI 資料中心產能中，將有超過半數的具體細節成形，並明確標註具體客戶、場址與南韓工程合作夥伴。

針對美國商務部長魯特尼克 (Howard Lutnick) 此前呼籲南韓雙雄擴大在美生產一事，Kim 澄清，雖然美方鼓勵增加在地製造，但華盛頓並未提出正式的追加投資要求。他強調，南韓國內目前的產能擴張計畫主要受美國科技巨頭強勁的需求驅動，這些美國企業佔了相關訂單的 80% 至 90%。