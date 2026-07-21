鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-22 07:40

美國總統川普先前推出的 10% 臨時全球關稅將於週五 (24 日) 到期，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 週二 (21 日) 預告，政府「很快」將採取新的關稅行動。外界預期，白宮將可能以強迫勞動問題為由，對數十個貿易夥伴加徵 10% 至 12.5% 關稅，藉此接替即將失效的臨時措施，並重建今年稍早遭法院推翻的全球關稅體系。

川普10%臨時全球關稅周五到期 白宮預告「新關稅」很快推出 (圖：shutterstock)

葛里爾接受 CNBC 訪問時表示，美國政府預計很快採取行動，但因須先向國會及其他利害關係人說明，目前無法透露具體時間表。

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川普政府已針對 60 個貿易夥伴準備新一輪關稅，理由是這些經濟體未能有效防範強迫勞動。葛里爾指出，這 60 個經濟體合計涵蓋約 99% 的美國對外貿易。

10% 臨時全球關稅週五到期

美國最高法院今年 2 月推翻川普大範圍「對等關稅」後，川普隨即依據《1974 年貿易法》第 122 條，對全球進口商品全面加徵 10% 臨時關稅。

這項措施將於美東時間週五凌晨 12 時 01 分失效，除非國會出手延長，但目前看來可能性不高。市場因此關注，川普政府將如何填補關稅政策出現的缺口。

分析人士預期，白宮將以《1974 年貿易法》第 301 條為新一輪關稅的法律依據，透過調查各國處理強迫勞動問題的情況，對相關商品加徵關稅。

相較川普先前依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施、最終遭最高法院推翻的關稅，第 301 條已是美國長期使用的貿易工具，法律基礎可能更加穩固。

關稅鎖定 60 個貿易夥伴 涉強迫勞動與產能過剩

美國貿易代表署 (USTR) 6 月初提議，對來自 60 個經濟體的進口商品加徵 10% 至 12.5% 關稅，理由是相關國家或地區未充分制定或執行打擊強迫勞動的法規。USTR 也另行展開多項第 301 條調查，將矛頭指向潛在的製造業產能過剩問題。

葛里爾表示，美國已有法律禁止交易涉及強迫勞動的商品，但多數國家沒有相關法律，即使已立法，也未真正落實執法。

根據 USTR 提案，包括加拿大、歐盟、墨西哥、台灣及英國在內的 16 個經濟體，因已全面或部分建立禁止強迫勞動商品進口的制度，可能被加徵 10% 關稅；中國、印度及日本等其餘 40 多個經濟體，則可能面臨 12.5% 關稅。

這些新關稅可能取代即將到期的 10% 臨時全球關稅，並可能與美國近期推出的其他貿易措施並行，部分商品的實際稅負也可能進一步提高。

歐盟先前已表明，以強迫勞動為由對其商品加徵關稅「缺乏正當性」。

貿易政策專家認為，川普政府正利用現有貿易法規，逐步恢復原本依據 IEEPA 實施的大部分全球關稅。由於打擊強迫勞動具有較強的政治正當性，即使未來政府更替，撤銷相關關稅的難度也可能較高。

加拿大面臨 50% 關稅壓力

除了全球性關稅布局，川普近期也加大對個別貿易夥伴的施壓。川普週一簽署公告，以加拿大對美國多個產業採取貿易歧視措施為由，宣布 30 天後對葡萄酒、乳製品、冰球棒、水泥等多項加拿大商品加徵 50% 關稅。

這項措施依據近百年來極少動用的《1930 年關稅法》第 338 條實施，而且不會豁免依《美墨加協定》(USMCA) 進入美國市場的相關加拿大商品。

部分法律專家認為，川普動用尚未經法院充分檢驗的第 338 條，可能是為了在 USMCA 談判中增加對加拿大的籌碼。

加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 週二表示，他已與川普通話，雙方同意未來幾週加強協商，尋求達成可能的協議。不過，卡尼也強調，如果美國落實關稅措施，加拿大將評估「所有選項」。

貿易律師 Dave Townsend 認為，美國提高關稅可能是為了促使美加達成協議，也可能是對談判未果採取報復，或兩者兼具。後續關鍵在於，雙方是否會陷入相互升級與報復的循環。

葛里爾預定週三至週五訪問墨西哥，就 USMCA 聯合檢討展開協商。相較之下，美國與加拿大的談判進度較為緩慢，卡尼週二也未表示近期將前往華府。

巴西 25% 關稅週三生效

美國對巴西部分商品加徵 25% 關稅的措施，則預定週三生效。華府指控巴西存在不公平貿易行為，但相關措施已遭巴西政府強烈反對，並可能在巴西總統大選前成為重要政治議題。

牛肉、咖啡、部分飛機零組件，以及若干美國本身不生產的商品將獲得豁免。儘管如此，巴西美國商會警告，這項措施將使巴西面臨全球最嚴格的美國市場准入條件之一，受影響出口額超過 110 億美元。