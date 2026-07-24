鉅亨網新聞中心 2026-07-24 09:23

即將在 10 月迎來四週年紀念的美股牛市，正面臨近年最嚴峻考驗。隨著伊朗地緣政治風險升溫，全球能源供應鏈再度承壓，油價飆升不僅衝擊實體經濟，也推高市場對美國利率維持高檔的預期。在此背景下，投資人開始質疑，支撐美股 4 年多頭行情的寬鬆流動性與科技股主導格局，是否已走到關鍵轉折點。

油價牽著利率往上衝 美股牛市「簡單獲利」宣告結束。(圖:shutterstock)

GasBuddy 分析師 Patrick De Haan 發出警示，預估未來幾周內，美國汽油零售價可能進一步飆升至每加侖 4.15 至 4.25 美元。

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油價波動的蝴蝶效應已迅速傳導至債市，美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.66%，30 年期殖利率長期盤踞在 5% 以上，無風險利率的急升，讓過往依賴低融資成本的成長型資產備感壓力。

Truist Advisory Services 首席投資漲 Keith Lerner 直指核心問題，稱當前「油價正牽著利率往上走」，這種雙重打擊使得聯準會的貨幣政策陷入兩難，升息預期已悄然升溫。

反映在聯邦基金利率期貨上，升息機率已從上周的 25.7% 迅速躍升至 33.7%。聯準會主席凱文 · 華許（Kevin Warsh）採取了強硬立場，暗示投資者應捨棄對「央行指引」的盲目依賴，未來政策將採取「實時」變動，升息窗口已然重新打開。

然而，市場對此舉動是否合理存在巨大分歧。

Dakota Wealth Management 高級投資組合經理 Robert Pavlik 大膽批評，若聯準會選擇在當前複雜的地緣政治環境下升息，無疑將是一個嚴重的政策誤判，不僅會加劇經濟衰退風險，更將對已深陷高物價之苦的低收入家庭，構成致命一擊。

著名空頭投資者、電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）長期警示的大科技資本支出不可持續論點，似乎正在市場現實中緩慢兌現。然而，市場並未全盤崩潰，資金流向顯現出耐人尋味的「大遷徙」跡象。

儘管半導體板塊哀鴻遍野，但標普 500 等權重指數（RSP）卻在近期創下歷史新高，顯示資金並未撤離市場，而是從擁擠的熱門板塊，轉向醫療、金融及價值被低估的藍籌股。

專家認為，儘管 7 月後的市場行情將變得更加「顛簸」，但這輪調整實則是風險的重新分配。

這種從 AI 單一主題向多行業支撐的健康化演變，雖然短期內會導致部分熱門股震盪加劇，但從長遠看，一個由多行業共榮的牛市，將比過去僅靠半導體單腿走路的模式更加穩固。

分析師最後強調，投資者必須接受「波動是高回報代價」的現實。若投資組合僅僅是 AI 相關股票的堆砌，那在當前的宏觀環境下，無異於一場巨大的賭注。