鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-23 12:10

SK海力士否認收購英特爾晶圓廠，股價為何下跌？(圖：Shutterstock)

SK 海力士 ADR 周三收跌 3.9%，報 165.27 美元。前一天，受整體晶片股上漲帶動，ADR 曾大漲 13.8%。

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SK 海力士韓股周三則收跌 0.3%，此前盤中一度大漲 9%。

投資人對 SK 海力士否認收購消息作出反應。根據《南韓中央日報》報導，SK 海力士正與英特爾洽談收購其位於美國俄亥俄州、仍在興建中的晶圓廠園區。

不過，SK 海力士周三向南韓證交所提交公告表示，公司「未曾推動或決定收購英特爾俄亥俄州廠區」，但也指出，「目前正評估各種投資及收購機會。」

英特爾發言人也向《巴隆》表示，「英特爾仍致力於俄亥俄州投資計畫，並持續投入資金，加快園區建設準備工作。」英特爾股價周三收跌 2.7%，報 102.62 美元。

南韓投資人早已熟悉 SK 海力士如雲霄飛車般的走勢。過去六個月，公司股價累計上漲逾 140%，但近一個月卻下跌 37%。自本月稍早在紐約掛牌以來，SK 海力士 ADR 僅上漲約 2%，也讓美國投資人開始體驗其劇烈波動的股價表現。