SK海力士否認收購英特爾晶圓廠 股價為何下跌？
鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，SK 海力士 (SK Hynix)ADR 股價周三 (22 日) 下跌，此前這家南韓記憶體晶片製造商否認了一則有關將收購英特爾 (Intel)(INTC-US) 工廠的報導。對近來股價劇烈波動的投資人而言，更值得關注的可能是當日盤後公布的 Alphabet(GOOGL-US) 財報。
SK 海力士 ADR 周三收跌 3.9%，報 165.27 美元。前一天，受整體晶片股上漲帶動，ADR 曾大漲 13.8%。
SK 海力士韓股周三則收跌 0.3%，此前盤中一度大漲 9%。
投資人對 SK 海力士否認收購消息作出反應。根據《南韓中央日報》報導，SK 海力士正與英特爾洽談收購其位於美國俄亥俄州、仍在興建中的晶圓廠園區。
不過，SK 海力士周三向南韓證交所提交公告表示，公司「未曾推動或決定收購英特爾俄亥俄州廠區」，但也指出，「目前正評估各種投資及收購機會。」
英特爾發言人也向《巴隆》表示，「英特爾仍致力於俄亥俄州投資計畫，並持續投入資金，加快園區建設準備工作。」英特爾股價周三收跌 2.7%，報 102.62 美元。
南韓投資人早已熟悉 SK 海力士如雲霄飛車般的走勢。過去六個月，公司股價累計上漲逾 140%，但近一個月卻下跌 37%。自本月稍早在紐約掛牌以來，SK 海力士 ADR 僅上漲約 2%，也讓美國投資人開始體驗其劇烈波動的股價表現。
SK 海力士接下來走勢，可能取決於周三盤後公布的 Alphabet 財報。市場密切關注 Google 對 AI 支出的展望，因為這將直接影響記憶體晶片製造商的需求前景。目前市場持續擔憂晶片價格是否已高到難以維持，而 SK 海力士本身也曾提出類似憂慮。
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