鉅亨網新聞中心 2026-07-22 16:20

南韓股市在經歷 7 月以來的劇烈拋售後，周三 (22 日) 迎來顯著反彈，基準南韓 Kospi 指數單日漲幅一度超過 6%，使兩日累計漲幅接近 10%。

儘管南韓交易所因波動劇烈而短暫觸發了程式交易的熔斷機制，但市場普遍認為這標誌著此前重創市場的「去槓桿化」壓力已接近尾聲。

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數據顯示，自 6 月的高點以來，韓股蒸發了約 1.2 兆美元的市值，Kospi 指數較峰值最大跌幅接近 30%。這波暴跌主要由槓桿型 ETF 平倉、散戶融資餘額收縮，以及對存儲晶片繁榮永續性的擔憂所驅動。

然而，摩根大通分析指出，韓股槓桿 ETF 的去槓桿進程已完成約 75%。南韓金融投資協會的數據也顯示，截至 7 月 16 日，散戶融資餘額已降至 33.4 兆韓元 (約 226 億美元)，較 6 月底峰值下降 13%，來到 3 個月來最低。分析師認為，隨著「有毒槓桿」的大幅削減，市場的風險回報比已轉向有利。

本輪反彈由半導體龍頭領軍。SK 海力士受惠於人工智慧 (AI) 情緒改善，單日暴漲逾 9%，三星電子漲幅也超過 6%。外資在周三上午淨買入超過 10 億美元的韓股，這是約一個月以來首度重返淨買入狀態。

儘管短期波動劇烈，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 與摩根大通仍對韓股保持信心。摩根大通維持 Kospi 指數 12,500 點的目標與「增持」評級，並指出目前的拋售主要受供需因素影響，而非企業基本面惡化。摩根士丹利則維持 9,000 點的基本目標，儘管微幅下調了悲觀情況下的預測，但認為目前估值已接近歷史低點。

此外，政府對槓桿交易的監管也將加強。從 8 月起，槓桿 ETF 的最低存款要求將從 1,000 萬韓元提高至 3,000 萬韓元。