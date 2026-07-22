2023股災將重演？韓散戶又湧向高風險「差價合約」 專家：衝擊將較槓桿ETF更集中、更猛烈
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，資金雄厚的南韓散戶正湧向昔日曾釀成重大損失的槓桿工具—「差價合約」(contracts for difference，CFD)，外界憂心隨著股市劇烈震盪，相關押注恐遭集中平倉。
《彭博資訊》報導，根據南韓金融投資協會的數據顯示，截至週一，CFD 的未平倉部位較一年前大增近三分之二，達約 3.3 兆韓元 (約 22 億美元)。該國仍允許帳戶資產達一定門檻的投資人買賣所謂的差價合約，美國則是禁止一般散戶交易 CFD。
CFD 之所以受到青睞在於其槓桿效果。投資人只需投入相當於總曝險 40% 的資金，即可取得最高 2.5 倍的曝險部位，但 CFD 在 2023 年因引發市場動盪而在韓遭限制，如今再度捲土重來，時機卻相當敏感。
與晶片股掛鉤的槓桿 ETF 已經加劇市場波動，甚至促使主管機關暫停核准新的單一個股槓桿 ETF 上市。
Janus Henderson 多元另類投資團隊投資組合經理 Natasha Sibley 指出，金融體系槓桿程度越高，風險也越高。若其他透過 CFD 或融資買進南韓晶片股的投資人遭強制平倉，勢必衝擊股價，並放大市場波動。
CFD 對市場造成的影響，與槓桿 ETF 有相似之處。投資人的交易對手方 (通常是銀行) 必須為自身曝險進行避險，往往持有相對應的現股，一旦客戶 CFD 部位強制平倉，交易對手方便須賣出相關股票，進一步加劇市場跌勢，其效果與槓桿 ETF 每日再平衡所造成的賣壓相似。
差異在於，ETF 的再平衡是每日進行的，CFD 平倉導致的強制賣出則發生在追繳保證金時。
總部設於杜拜的 Arkevium Capital 投資長 Maxence Visseau 表示，CFD 對市場的衝擊往往「更集中、更猛烈」。
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