2023股災將重演？韓散戶又湧向高風險「差價合約」 專家：衝擊將較槓桿ETF更集中、更猛烈

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-22 11:30

最新數據顯示，資金雄厚的南韓散戶正湧向昔日曾釀成重大損失的槓桿工具—「差價合約」(contracts for difference，CFD)，外界憂心隨著股市劇烈震盪，相關押注恐遭集中平倉。

(圖:shutterstock)

《彭博資訊》報導，根據南韓金融投資協會的數據顯示，截至週一，CFD 的未平倉部位較一年前大增近三分之二，達約 3.3 兆韓元 (約 22 億美元)。該國仍允許帳戶資產達一定門檻的投資人買賣所謂的差價合約，美國則是禁止一般散戶交易 CFD。

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CFD 之所以受到青睞在於其槓桿效果。投資人只需投入相當於總曝險 40% 的資金，即可取得最高 2.5 倍的曝險部位，但 CFD 在 2023 年因引發市場動盪而在韓遭限制，如今再度捲土重來，時機卻相當敏感。

與晶片股掛鉤的槓桿 ETF 已經加劇市場波動，甚至促使主管機關暫停核准新的單一個股槓桿 ETF 上市。

Janus Henderson 多元另類投資團隊投資組合經理 Natasha Sibley 指出，金融體系槓桿程度越高，風險也越高。若其他透過 CFD 或融資買進南韓晶片股的投資人遭強制平倉，勢必衝擊股價，並放大市場波動。

CFD 對市場造成的影響，與槓桿 ETF 有相似之處。投資人的交易對手方 (通常是銀行) 必須為自身曝險進行避險，往往持有相對應的現股，一旦客戶 CFD 部位強制平倉，交易對手方便須賣出相關股票，進一步加劇市場跌勢，其效果與槓桿 ETF 每日再平衡所造成的賣壓相似。

差異在於，ETF 的再平衡是每日進行的，CFD 平倉導致的強制賣出則發生在追繳保證金時。