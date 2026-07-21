鉅亨網新聞中心 2026-07-21 13:30

南韓 KOSPI 指數周二 (21 日) 強勁反彈，一度因漲幅過大觸發程式買單暫停。與此同時，摩根大通發布最新策略報告指出，儘管 KOSPI 較 6 月 22 日的高點已下跌約 28%，但這並非基本面崩潰，而是一次由擁擠交易引發的去槓桿過程。

摩根大通分析認為，市場先前的跌勢是被高槓桿資金出清、槓桿 ETF 被動減倉及對沖基金倉位調整所放大。根據估算，南韓相關槓桿 ETF 規模已從高點約 500 億美元降至 260 億美元，去槓桿進度約 75%，接近該行認為合理的 180 億美元水位。

‌



此外，股權對沖基金的去槓桿進度也超過一半，多空比率已從 5.5 倍以上的峰值回落至 4 倍以下。相較於美國與中國市場，南韓散戶的融資餘額僅佔總市值 0.5%，顯示散戶槓桿並未構成系統性風險。

在外資流向方面，今年以來外資從南韓股市淨流出超過 1,100 億美元，其中約 90% 集中於三星電子與 SK 海力士兩大記憶體龍頭。摩根大通指出，這類賣壓主因是相關股票先前在 MSCI 新興市場指數中權重過高，觸及長期資金的持倉限制，而非基本面轉空。隨著股價回落與權重下降，強制性拋售壓力已有所緩和。

儘管短期波動率 (VKOSPI) 仍處於高位，摩根大通仍堅定看好南韓中期前景，維持「超配」評級，並將 12 個月 KOSPI 目標位設在 12,500 點。報告強調，受惠於全球 AI 支出、數據中心需求及南韓公司治理改革，南韓市場 2026 年的每股盈餘 (EPS) 預期在過去六個月內被大幅上調 143.4%，科技板塊上調幅度更達 215.5%。