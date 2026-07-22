鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-22 14:07

日本財務省周三 (22 日) 公布最新數據顯示，受日元走軟以及伊朗戰爭推升油價影響，日本 6 月份貿易逆差意外擴大至 4,069 億日元 (約 25 億美元)，遠高於分析師預估的 1,200 億日元。這反映出日元匯率跌至數十年低點對進口成本造成的沈重負擔。

數據顯示，6 月份進口總值較去年同期大幅增長 25.4%，而出口增長 19.3%。逆差擴大的主因之一在於能源價格飆升。由於伊朗戰爭持續干擾供應，雖然日本致力於能源來源多元化，例如從美國進口的石油價值飆升約 900%(進口量增加 460%)，但整體石油進口量雖有下降，進口價值卻因價格上漲而大幅增長近 60%。

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SMBC 日興證券資深經濟學家 Koya Miyamae 指出，進口價格漲幅暫時將持續超越出口價格，使逆差壓力難以緩解。

與此同時，日元匯率面臨嚴峻挑戰。6 月份日元兌美元平均匯率為 159.69，較去年同期貶值 10.9%。

日元本周更一度跌破 163.24，創下自 1986 年以來的新低。儘管日本政府在 4 月底至 5 月底期間已斥資 11.73 兆日元進行匯市干預，但受美日利差及地緣政治緊張影響，日元依然疲軟。財務大臣片山皋月已發出強烈警告，表示當局隨時準備採取「大膽措施」應對過度波動。

儘管面臨進口成本上揚，日本出口表現依然穩健。受惠於全球人工智慧 (AI) 晶片需求，半導體等電子零件出口激增 54%，汽車與非鐵金屬出口顯著增長。其中，對美出口在汽車帶動下增長 13%，對中國出口則受半導體支撐。