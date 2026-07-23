鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-23 12:00

2001 年 1 月，美國國會預算辦公室 (CBO) 曾樂觀預測聯邦政府將迎來巨額盈餘，甚至宣稱「可贖回公債五年內還清」，財政部當年 10 月更以「無須再借長錢」為由停發 30 年期公債，但中東戰事、減稅與衰退接踵而至，2006 年財政部被迫恢復發行長債，如今這張曾被邊緣化的「超長船票」，正讓華爾街與華府繃緊神經，因剔除通膨後的 30 年期公債殖利率逼近 3%，創 2008 年以來最高。

截至週三 (22 日)，30 年美債殖利率連 12 個交易日站穩 5% 上方，今年已有 27 個交易日破 5，占比約 19%，為 2007 年來最多。

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不同於 2007 年，聯準會 (Fed) 基準利率比當時低約 150 個基點，意味市場要求的「期限溢價」比次貸危機初年還厚。

Nuveen 固收策略主管 Tony Rodriguez 直言，主因是主權債與財政赤字處於極高水平。自 2007 年以來，美債存量從 4.5 兆美元膨脹至 31 兆美元，公債佔 GDP 比重翻倍破百，每年利息支出衝破 1 兆美元。

國際信評機構惠譽 (Fitch) 警告，美國債務負擔「遠高」於其他 AA 級國家，30 年殖利率除英國外已甩開日、法。

與此同時，「債券義警」(bond vigilantes) 重返市場，該名詞形容 1980 年代投資人用拋售逼政府守紀律，如今戲碼正重新上演。

Hoisington 這家數十年看多長債的機構本月認輸轉中性，理由正是聯邦政府赤字擴張與資本搶食，搶食者之一便是 AI，與 AI 基礎設施相關融資超 5000 億美元湧入公司債市場，退休金、保險公司不再唯 30 年美債是瞻。

資產管理機構先鋒領航的 Alex Payne 指出，過去碰 5% 必被搶購，現在傳統買家「菜單更寬」，5% 以上恐成常態而非尖峰。

供給端也在加大壓力。美國財政部雖靠短券滾動，但高盛、加拿大皇家銀行與道明預估 2027 年 5 月前將擴大 2 至 30 年附息債拍賣。

WisdomTree 的 Kevin Flanagan 說，定價曲線後端必須把「未來拍賣增量」算進去。

長債不只是債市問題，其久期與標普 500 最接近，實質收益率每上一階，就把 AI 龍頭那種「現金流在 30 年後」的估值折現門檻抬高一截，這也是就業或通膨數據一熱，科技股常跟隨長債走跌的原因。

Haverford Trust 的 Hank Smith 指出，客戶 20 年來反覆問「債這麼高怎辦」，答案永遠是「債市會告訴你」，而眼下債市信號是透過通膨稀釋、把包袱推給下任的拖延術，在 30 年跨度上開始失效。

市場下一個錨點是 10 年期美債殖利率，若是越過 4.687% 前高、加速奔向 5%，股債雙殺的記憶將被重新喚醒。