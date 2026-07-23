鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-23 09:56

中東荷姆茲海峽通行受阻尚未緩解，葉門叛軍胡塞又發出航運威脅，曼德海峽再次告急。機構人士認為，從整個航運市場來看，若曼德海峽通行受阻，對油運市場影響將大於貨櫃海運市場。

海運咽喉又一要道「添堵」，中國貨代接到貨櫃紅海航線漲價通知。（圖：Shutterstock）

胡塞 20 日警告國際航運公司，稱與沙國港口有貿易往來的船隻可能會面臨軍事打擊，進一步擴大了其此前宣布的針對沙國的海上禁運範圍。

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「按當前中東局勢，伊朗對荷姆茲海峽通行進行了嚴格管控，因此沙國在西部港口出口的比重提升，而胡塞若在曼德海峽水域進行船舶阻擊，則需要從延布港向北進行轉運，或許涉及到 VLCC 與不同船型在蘇伊士運河以北的船舶換裝，同時航行距離將明顯增加。」中信期貨首席分析師武嘉璐說。

武嘉璐進一步表示，一方面地緣局勢風險溢價抬升，另一方面運輸距離拉長。當前全球原油庫存量偏低，因此預計貨主將被迫接受較高運費，允許船舶繞航，從而增加油輪運費。

波羅的海交易所的數據顯示，截至 7 月 20 日，波羅的海原油運價指數（BDTI）TD22 航線（美灣～中國）TCE 報 10.4 萬美元 / 天；TD15 航線（西非～中國）TCE 報 10.3 萬美元 / 天，仍處於歷史高峰水準。

對貨櫃海運市場而言，曼德海峽通行量若下滑，對歐地航線影響相對較弱。儘管此前部分航商宣布少數航線恢復蘇伊士航運通行，但大多歐地航線仍維持繞航。

「歐地航線的主流船東 90% 的運力都是繞行好望角的，因此若曼德海峽通行受阻，目前對於主流船東在歐地航線的影響不大。」運去哪歐地航線專家說。

該人士進一步表示， 「目前來看，市場對 8 月貨量信心不足，貨量已經出現下行趨勢，疊加 8 月後逐步進入歐地航線傳統淡季，對運價影響需關注航商對運力控制，能否緩衝運價下調速度。」

武嘉璐也說，主流航運公司在歐線上仍以繞行好望角為主，若封鎖曼德海峽，主要對歐地航線市場情緒產生影響，後續仍需要關注曼德海峽的通行情況。