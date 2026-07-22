鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-22 09:46

緯創 (3231-TW) 美國德州達拉斯 D1 AI 智慧工廠於美國中部時間 21 日 (台灣時間 22 日) 盛大開幕，並指出全美第一片輝達 (NVDA-US)NVIDIA GB300 運算基板在此誕生，激勵緯創今 (22) 日爆量衝漲停，鎖住 164 元，排隊委買單超過 3.1 萬張。

緯創達拉斯 D1 新廠斥資近 7 億美元，面積約 32.4 萬平方公尺。工廠內採用輝達的加速運算技術，並整合 Nemotron 與 Cosmos 等開放前沿模型，以及 Omniverse 與 Metropolis ，透過數位孿生技術優化廠房設計、生產流程與營運效率。

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緯創指出，全美第一片輝達 NVIDIA GB300 即在此誕生，並成功量產。董事長林憲銘提到，德州廠進行的並非傳統製造，而是高度整合、先進且高科技的智慧製造。現在已開始量產 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Superchip，未來也將在此生產 NVIDIA Vera Rubin Superchip。未來幾年，這座基地將成為美國 AI 基礎設施建設的重要據點。

輝達執行長黃仁勳也現身開幕典禮，指出全球正迎來史上最大規模的 AI 基礎建設浪潮。AI 工廠將成為下一波工業革命的核心，而打造 AI 工廠的過程，也需要運用 AI 技術，NVIDIA 與緯創攜手將數位孿生及 AI 驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，更為 AI 時代的智慧製造建立全新典範。