鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 美國德州達拉斯 D1 AI 智慧工廠於美國中部時間 21 日 (台灣時間 22 日) 盛大開幕，並指出全美第一片輝達 (NVDA-US)NVIDIA GB300 運算基板在此誕生，激勵緯創今 (22) 日爆量衝漲停，鎖住 164 元，排隊委買單超過 3.1 萬張。
緯創達拉斯 D1 新廠斥資近 7 億美元，面積約 32.4 萬平方公尺。工廠內採用輝達的加速運算技術，並整合 Nemotron 與 Cosmos 等開放前沿模型，以及 Omniverse 與 Metropolis ，透過數位孿生技術優化廠房設計、生產流程與營運效率。
緯創指出，全美第一片輝達 NVIDIA GB300 即在此誕生，並成功量產。董事長林憲銘提到，德州廠進行的並非傳統製造，而是高度整合、先進且高科技的智慧製造。現在已開始量產 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Superchip，未來也將在此生產 NVIDIA Vera Rubin Superchip。未來幾年，這座基地將成為美國 AI 基礎設施建設的重要據點。
輝達執行長黃仁勳也現身開幕典禮，指出全球正迎來史上最大規模的 AI 基礎建設浪潮。AI 工廠將成為下一波工業革命的核心，而打造 AI 工廠的過程，也需要運用 AI 技術，NVIDIA 與緯創攜手將數位孿生及 AI 驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，更為 AI 時代的智慧製造建立全新典範。
緯創今天早盤以 154 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 164 元，一舉站回所有均線，排隊委買單超過 3.1 萬張，成交量則超過 4.4 萬張。三大法人則連續 2 個交易日敲進緯創，合計買超 1.9 萬張。
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