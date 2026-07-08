鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 3218.22 億元，年月雙成長，為歷史次高紀錄，第二季營收 8954.42 億元，累計今年前 6 月營收 1.74 兆元，年增逾 9 成，單季、上半年皆創歷史新高紀錄。
緯創 6 月營收 3218.22 億元，月增 10.9%，年增 53.85%；第二季營收 8954.42 億元，季增 5.8%，年增 62.4%；累計今年前 6 月營收 1.74 兆元，年增 94.01%。
緯創三大產品 6 月出貨狀況，筆電出貨 200 萬台，月增 17.65%，年減 16.67%；桌機出貨 80 萬台，月增 33.33%，年增 14.29%；顯示器出貨 100 萬台，月增 5.26%，年增 33.33%。
至於第二季出貨，筆電出貨 550 萬台，季減 9.84%，年減 6.78%；桌機出貨 220 萬台，季減 6.38%，年減 13.73%；顯示器出貨 285 萬台，季增 3.64%，年增 29.55%。
針對 PC 相關產品展望，緯創指出，筆電方面，由於記憶體供應吃緊、售價上漲，影響終端需求，因此預期第三季筆電季對季將呈現衰退；桌機與顯示器部分，則由季減上修至持平。
至於伺服器後市，緯創維持先前看法，預期 AI 伺服器持續向上，通用型伺服器季對季、年對年都將成長雙位數百分比。網通產品全年出貨仍將有 10 倍成長的表現。
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