鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-03 09:44

緯創 (3231-TW) 積極導入輝達 (NVDA-US)NVDIA Omniverse DSX Blueprint 與 Physical AI 技術，推動 AI 工廠智慧製造升級與營運效能提升。針對 AI 工廠內的高耗能測試區與核心廠務系統進行重點優化，並用於新竹、美國等全球製造據點，連貫 AI 伺服器從前期規畫、設計到後期量產的製程流程。

緯創新竹、美國廠區導入輝達NVDIA Omniverse DSX，推動AI智慧工廠。(鉅亨網資料照)

緯創指出，在建廠過程中，透過 OpenUSD 技術建立高擬真的虛擬資產，並運用數位孿生技術，在虛擬環境中完成 3D 廠區與設備虛擬。系統整合熱流分析與 NVIDIA PhysicsNeMo AI 物理模型，大幅提升設計驗證效率。

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另外，緯創進一步串聯生態系第三方專業軟體進行關鍵物理驗證，確保模擬與現實場域的高度一致性。

緯創在此基礎上，串聯全球數個廠區，大幅縮短複雜多工的布局分析與驗證時間。同時，此模式在前期即提前排除生產與散熱瓶頸，縮短後期調校時間並加速工廠上線。

轉入量產與營運階段後，緯創建構 AIF-DT(AI 工廠數位孿生) 智慧營運系統，以物理感知推論技術即時分析電力、熱流與設備運作狀態，動態優化能源配置與測試排程，提升廠區運作效益。