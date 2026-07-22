鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-22 11:50

2026 FIFA 世界盃落幕，身為台灣連續四屆 FIFA 世界盃轉播總代理的愛爾達科技 (8487-TW)，再度繳出亮眼收視成績單。不僅 MOD 收視、OTT 訂閱雙雙刷新紀錄，更透過社群平台持續擴大足球討論熱度，再次證明世界級足球賽事已逐步建立台灣穩定且成熟的觀賽文化。

根據統計，本屆 2026 FIFA 世界盃賽會期間，MOD FIFA 世界盃總收視率較 2022 卡達世界盃™大幅成長超過 80%，無論上午直播、深夜焦點戰或晚間重播時段皆有穩定收視表現，成功克服跨時區轉播挑戰，也打破外界賽前對於北美主辦時差不利台灣收視的疑慮。

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愛爾達指出，本屆世界盃除傳統足球強權持續吸引球迷支持外，多場經典對決與爆冷賽事也成功帶動觀眾持續關注，顯示台灣足球收視市場已逐漸從單一大型賽會，邁向更穩定、長期的觀賽習慣。

同時，在 OTT 平台方面，愛爾達指出，ELTA.tv 同樣締造歷屆最佳成績。本屆世界盃期間，ELTA.tv 付費訂閱戶數較 2022 卡達世界盃成長超過 80% 再度刷新平台歷史紀錄。其中，今年首度推出的「尊榮版加長無廣告」服務，提供賽前更完整現場畫面與賽後延伸內容，獲得大量球迷支持，也成為本屆世界盃最受歡迎的新服務之一，點閱次數更勝一般轉播版本。本屆世界盃再次驗證，只要持續投入高品質內容與觀賽體驗，球迷願意支持正版平台，也為未來長期會員經營奠定更穩固基礎。

愛爾達指出， 除電視與 OTT 收視外，愛爾達社群平台同樣創下歷年最佳紀錄。截至賽會結束，世界盃相關內容於 Facebook、Instagram 及 YouTube 等平台總觀看次數突破 8 億人次，其中 Facebook 累積超過 5.02 億次觀看、Instagram 突破 2.2 億次、YouTube 超過 1 億次，從精彩進球、即時短影音、賽後主播台彩蛋時間到各式話題內容，持續引發球迷熱烈分享與討論。

而透過完整的新媒體內容布局，愛爾達指出，不僅讓更多年輕族群接觸足球，也成功將世界盃熱潮從直播延伸至日常社群，持續擴大足球運動影響力。

世界盃落幕後，愛爾達指出，ELTA.tv 將持續布局全球獨家頂級運動內容，深化長期會員經營策略。足球方面，除持續帶來英格蘭超級足球聯賽、歐洲冠軍聯賽、義大利甲級聯賽、德國甲級聯賽等旗艦足球賽事外，愛爾達也已提前宣布取得 2028 UEFA EURO 歐洲國家盃台灣轉播總代理，讓世界級足球熱潮無縫延續，國際足球大賽不用等四年，兩年立刻有，並且推出最完整的會外賽、友誼賽轉播服務，規劃最完整賽事播出。