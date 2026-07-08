董座喊話不用太在意「秒填息」 緯創除息秀閃填息3成 早盤翻黑跌逾3成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日進行除息交易，每股配發 5.5006 元現金股利，除息參考價為 150 元。而緯創今天早盤以 150 元開平盤後，一度漲至 152 元，填息超過 3 成，不過隨後翻黑走低，陷入貼息。
緯創今天早盤以 150 元開平盤，隨即漲至 152 元，一度填息 36%，不過隨後翻黑走低，最低跌至 145 元，截至 11 點，股價暫報 146 元，跌逾 2%，仍陷入貼息，成交量超過 4.1 萬張。
緯創原訂每股配發 5.5 元現金股利，現金股利配發總金額為 174.92 億元，但因收回限制員工權利新股，在流通在外股數減少、股利總額不變下，每股現金股利微幅提高至 5.5006 元，除息基準日為 7 月 14 日，預計 7 月 31 日發放現金股利。
董事長林憲銘昨 (7) 日針對除息表示，對於是否秒填息並不是太在意，更重要的是公司體質是否更好。他並指出，近期市場對於 AI 應用、主權 AI 需求提升，市場也意識到消耗 token 需要付費，並被市場接受，認為 AI 產生出來的價值已被認可。同時，緯創下半年展望維持正向，除美國市場需求持續，其他地區市場的需求也逐步浮現。
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