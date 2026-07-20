鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股大盤今 (20) 日走勢震盪，不過緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW) 下半年持續受惠 AI 伺服器動能強勁，外資券商上調今年 GPU 與 ASIC 出貨展望，並上修獲利預估，激勵緯創與緯穎盤中股價同步走揚。
緯創今天早盤以 142 元開高，盤中最高漲至 147 元，漲逾半根停板，雖隨後漲幅收斂，但截至 11 點 20 分，股價暫報 144 元，漲逾 3%，成交爆量超過 3.6 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 2262 張。
緯穎早盤以 4725 元開高，盤中最高漲至 4845 元，漲逾 4%，截至 11 點 20 分，股價暫報 4715 元，漲幅約 2%，排名千金股第 6 名，為今天少數走揚的千金股，成交量則約 900 張。
外資券商預估，緯創全年在輝達 (NVDA-US)NVL72 機櫃出貨將提高至約 1.85 萬櫃，另外，VR200 出貨同步轉強，將第四季出貨上修至 1000 台。緯創預期，今年 AI 伺服器持續向上，通用型伺服器也將年增雙位數百分比。
緯穎方面，北美四大客戶微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)AWS 以及 Oracle(ORCL-US) 展望皆正向。隨著 AWS Trainium3 陸續於下半年放量，將貢獻顯著動能，加上 AMD(AMD-US)Helios 機櫃也將出貨，外資券商上調緯穎獲利預估。
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