鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-20 12:09

台股大盤今 (20) 日走勢震盪，不過緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW) 下半年持續受惠 AI 伺服器動能強勁，外資券商上調今年 GPU 與 ASIC 出貨展望，並上修獲利預估，激勵緯創與緯穎盤中股價同步走揚。

緯創今天早盤以 142 元開高，盤中最高漲至 147 元，漲逾半根停板，雖隨後漲幅收斂，但截至 11 點 20 分，股價暫報 144 元，漲逾 3%，成交爆量超過 3.6 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 2262 張。

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緯穎早盤以 4725 元開高，盤中最高漲至 4845 元，漲逾 4%，截至 11 點 20 分，股價暫報 4715 元，漲幅約 2%，排名千金股第 6 名，為今天少數走揚的千金股，成交量則約 900 張。