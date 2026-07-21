鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-22 06:00

中國媒體《快科技》週二 (21 日) 引述供應鏈消息報導，台積電已在 6 月啟動並於本月完成與全部客戶的價格談判，確定自 2027 年初起上調晶圓代工價格，全品項基本漲幅區間為 5% 至 10%，涵蓋 7 奈米、3 奈米、2 奈米等先進製程。

報導指出，此次漲價核心誘因來自原物料、光刻設備採購成本上漲，以及台積電在美、日布局新晶圓廠產生的巨額基建開支，導致整體製造成本持續走高。為給下游品牌留緩衝期，生效時間特意延後至 2027 年。

‌



此外，客戶超出年度規劃的高性能計算追加訂單，還需要額外支付 10% 至 15% 溢價。

蘋果作為台積電大客戶，旗下 iPhone Pro、Mac 全系列自研晶片均獨佔先進製程產能。2027 年恰逢 iPhone 18 系列及蘋果手機上市二十週年紀念機型集中交付的關鍵週期，新一代機型全面切換 2 奈米製程，單顆處理器代工成本將增加 10 至 20 美元。若蘋果後期增加 A20 Pro 晶片產能採購，整體代工成本漲幅將突破 10%。

市調數據顯示，頂規 iPhone 18 Pro Max 整機物料成本相比上代漲幅接近 300 美元，2 奈米晶片與快閃記憶體漲價是兩大推手。