鉅亨網新聞中心 2026-07-22 09:00

人工智慧 (AI) 資料中心建設熱潮持續推升高頻寬記憶體 (HBM) 需求，全球三大記憶體廠三星電子、SK 海力士 (SKHY-US) 與美光 (MU-US) 正加速將產能轉向 HBM 生產，使消費性電子產品使用的傳統 DRAM 供應持續吃緊，帶動 PC 記憶體價格大幅上漲。市場人士指出，這波價格飆升並非源自供應鏈中斷或晶圓廠不足，而是記憶體大廠基於獲利考量，主動將資源配置至 AI 市場。

根據市場資料，一年前一套主流 PC 記憶體模組售價約 75 美元，如今同規格產品最高已達 460 美元，漲幅超過 5 倍。AI 客戶願意支付更高價格，使 HBM 成為晶片廠優先生產的產品，而一般 PC、筆電、智慧型手機及汽車電子所需的傳統 DRAM 則被排擠至次要順位。

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目前三星電子、SK 海力士與美光掌握全球絕大多數 DRAM 市場。相較於傳統 DRAM，HBM 不僅售價更高，也需要更多晶圓產能，每增加一片 HBM 晶圓，就代表消費性 DRAM 可供應量進一步減少。

半導體分析人士 Shanaka Fernando 近日在社群平台 X 指出，目前記憶體市場不需要業者聯合限產，自然的市場機制便足以造成供給吃緊。由於 HBM 利潤遠高於一般 DRAM，廠商自然會將更多產能投入 AI 相關產品，而非價格較低的消費性記憶體。

市調機構 TrendForce 最新數據也反映市場供需持續失衡。2026 年第 1 季傳統 DRAM 合約價格季增 93% 至 98%，第 2 季再上漲 58% 至 63%；同期 NAND Flash 合約價格也上漲 70% 至 75%，主要原因同樣是供應商優先將產能配置至 AI 相關產品，壓縮一般市場供給。

除了消費市場之外，大型科技企業也感受到記憶體供應壓力。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 今年稍早曾表示，公司正遭遇所謂的「晶片牆」，AI 基礎設施快速擴張已使半導體供應愈發緊張；戴爾科技 (DELL-US) 執行長 Michael Dell 也指出，企業部署 AI 應用正帶動記憶體需求爆炸式成長。

作為 HBM 最大採購者之一，輝達 (NVDA-US) AI GPU 大量採用 HBM，也使全球超大規模資料中心 (Hyperscale Data Center) 持續吸納市場供給。市場普遍預期，HBM 將持續成為未來數年 AI 伺服器最重要的關鍵零組件之一。

根據近期多家研究機構與供應鏈消息，目前 HBM 產能已幾乎全數售罄至 2026 年底，2027 年大部分產能也已提前被主要客戶預訂，包括輝達、超微 (AMD-US)、Google 及其他大型雲端服務業者均持續擴大採購，使記憶體廠得以鎖定高毛利長約，進一步推升獲利能力。

對三星電子、SK 海力士及美光而言，將更多產能投入 HBM 也反映在財務表現上。由於高價 AI 記憶體占比持續提升，三家公司近一年資料中心相關業務毛利率均明顯改善，獲利能力優於以往以消費性 DRAM 為主的產品組合。

不過，市場也預期目前供不應求局面未必長期持續。美光正於美國愛達荷州與紐約州興建新晶圓廠，三星電子與 SK 海力士也持續擴充 HBM 及 DRAM 產能，預計未來兩年將陸續投產。同時，中國長鑫存儲 (CXMT) 正快速擴張一般 DRAM 市場布局，未來可能增加市場供給，為價格帶來壓力。