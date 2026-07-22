鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-22 11:00

《Yahoo Finance》報導，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 雖然對當前 AI 投資熱潮能否帶來市場期待的回報抱持保留態度，但卻願意看好 AI 基礎建設中一項大膽的構想：SpaceX 將資料中心部署到太空的計畫。

戴蒙近日接受 Master Investor Podcast 專訪時表示，「當我看到 AI 本身，目前投入的資金規模非常龐大。整體來看，它最終會有回報嗎？可能會，就像當年的網際網路一樣。但它會按照你預期的方式、在你預期的時間內產生回報嗎？答案肯定不是。」

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當被問到市場是否已將 AI 熱潮的最佳情境反映在股價中，戴蒙回應，「不算是完美情境，但大概已經反映了一個不錯的結果。」

他補充指出，企業未來可能會控制生成式 AI 的使用支出，並尋找成本更低的應用方式，而這「將帶來一些問題」。近期中國推出另一款低成本 AI 模型 Kimi K3，已在美國科技產業引發廣泛討論。

戴蒙並非唯一對 AI 投資熱潮保持審慎態度的華爾街金融領袖。高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 上周在財報會議中表示，AI 熱潮「不會一路順遂，中間勢必會出現波折與重新調整。」

在同一場 Podcast 專訪中，戴蒙形容處在 AI 支出熱潮中心之一的火箭製造商 SpaceX(SPCX-US) 是一家「不平凡的公司」。

他除了稱讚 SpaceX 的衛星網路業務外，也為公司其中一項最具前瞻性 AI 計畫——太空資料中心——辯護。

戴蒙表示，「我看過一些關於太空資料中心的數據，它們確實有可能運作…… 如果真的成功，代表可以擁有非常便宜的能源、低成本散熱，以及非常穩定的運行環境。」

摩根大通上周公布美國銀行業史上最高單季獲利，其中 AI 相關交易及股票交易業務帶來可觀收益。該行也因擔任 SpaceX 大規模 IPO 及其他多筆 AI 相關大型交易的顧問，賺取數億美元收入。

在 SpaceX 上市前的投資說明期間，戴蒙曾訪問 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk)。摩根大通也於 6 月 12 日，在紐約曼哈頓中城總部為 SpaceX 舉辦上市慶祝活動，邀請超過 100 名 SpaceX 員工及高階主管出席。

SpaceX 股價在上市後前三個交易日走高，但之後一路回落，周一跌至新低，周二略為反彈。目前股價仍較 IPO 掛牌價格下跌超過 5%。