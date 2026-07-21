鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-22 06:50

AI 雲端基礎設施業者 Nebius Group (NBIS-US) 週二 (21 日) 暴漲逾 18%，收每股 216.92 美元。輝達最新監管文件揭露，其在計入認股權證可取得股份後，對 Nebius 的受益所有權比例達 9.3%。市場將此視為 AI 晶片龍頭對 Nebius 發展前景投下信任票，帶動資金重返 AI 基礎設施概念股。

輝達週一提交的監管文件顯示，該公司目前持有 Nebius 9.3% 股權。消息公布後，Nebius 週二暴漲，盤中一度來到 217.62 美元單日高位，收盤暴漲逾 18%，收每股 216.92 美元。

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Nebius 總部位於阿姆斯特丹，主要提供 AI 運算及雲端基礎設施服務。公司股價先前受到 AI 概念股全面修正拖累，一度自上月高點回落。隨著輝達持股規模曝光，市場對其成長潛力及策略價值的信心重新升溫。

輝達早在 2025 年初便首次披露持有 Nebius 少量股份，並於今年 3 月宣布向該公司投資 20 億美元。輝達執行長黃仁勳當時表示，雙方正進一步深化合作，擴大雲端服務規模，以因應全球對 AI 運算快速增長的需求。

輝達本身週二上漲 1.75%。另一家獲得輝達投資、並與 Nebius 競爭的 AI 雲端服務商 CoreWeave (CRWV-US) 也上漲 7.62%，顯示資金同步回流 AI 基礎設施族群。

華爾街分析師近期也持續看好 Nebius。花旗分析師上月參加公司在舊金山舉行的「Inflection」活動後表示，隨著 AI 應用擴大，Nebius 的定價能力可能具備更高延續性，其不斷擴張的軟體產品組合也展現更重要的策略價值。

花旗目前給予 Nebius「買進」評級及每股 287 美元目標價，高於 Visible Alpha 彙整的市場共識目標價約 276 美元。