鉅亨網新聞中心 2026-07-18 12:00

《TipRanks》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 近一個月下跌 18%，主要因投資人在今年股價大漲後獲利了結。中東緊張局勢再度升溫，也拖累 AI 及科技股表現。

儘管近期回檔，華爾街分析師對美光後市仍維持樂觀看法，認為記憶體供給持續吃緊，以及價格上漲趨勢不變。隨著股價回落，目前分析師平均目標價已意味著逾 80% 的上漲空間。

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美光主要生產 NAND 快閃記憶體，用於 SSD 固態硬碟及智慧型手機等長期儲存裝置，以及 DRAM 記憶體晶片，作為電腦與資料中心的高速工作記憶體。美光今年以來仍累計上漲近 200%。

但近期投資人開始轉趨審慎，因記憶體市場競爭持續加劇。SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US) 在美國掛牌近期受到市場更多關注，而 SK 海力士與三星電子 (Samsung Electronics) 也正準備利用 ASML(ASML-US) 新一代 EUV 曝光機擴大晶片產能。若晶片供給增加，可能壓低記憶體價格，進一步侵蝕美光的獲利能力。此外，投資人也密切關注大型科技公司的 AI 資本支出。若 AI 投資放緩，高階記憶體需求可能隨之降溫，對美光等業者形成壓力。

分析師仍一致看多

KeyBanc 分析師 John Vinh 本周將美光目標價由 1,600 美元調高至 1,750 美元，意味著股價仍有超過 100% 上漲空間。Vinh 預估，在需求強勁、供給有限的支撐下，記憶體市場供需吃緊情況將一路延續至 2027 年。

他預測，今年第三季 DRAM 價格將上漲 15% 至 20%，NAND 快閃記憶體價格則可望上漲 30% 至 40%。

另一方面，Melius Research 分析師 Ben Reitzes 給予美光華爾街最高目標價 2,200 美元，並維持買進評級。Reitzes 認為，美光透過長期供貨合約鎖定大量未來訂單的最低售價，可提高獲利穩定性。他也指出，目前整體記憶體產業供給仍偏緊。