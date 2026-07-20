油價9字頭再現！荷姆茲海峽危機引爆全球停滯性通膨風險 凱投宏觀：恐再見到150美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 15:20

隨著美伊軍事衝突進一步惡化，國際原油市場近日應聲暴漲，布蘭特期油價格強勢突破每桶 90 美元大關，今 (20) 日在亞洲早盤交易時段漲幅約 3%，上周周線更大漲 16%，西德州中質原油 (WTI) 亦同步走高，維持在每桶 84 美元附近。

(圖:shutterstock)

地緣政治局勢緊張與能源供應鏈受阻的擔憂，也導致全球主要股市表現分化，多國燃料價格持續承壓。

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推動本輪油價漲勢核心在於中東關鍵咽喉，荷姆茲海峽陷入危機。連日來，美軍與伊朗在約旦、伊拉克等地對抗升級，已造成至少 3 名美軍人員死亡，美方隨即增派戰機擴大打擊範圍，區域緊張局勢導致海峽船舶通行量大降，科威特等國基礎設施受損，引發市場對原油運輸安全的深度焦慮。

儘管今年 2 月底市場曾透過管道改道與消耗庫存消化部分衝擊，但緩衝能力已近枯竭，經合組織 (OECD) 商業石油庫存降至歷史低點。

凱投宏觀出具最新報告研力示警，若荷姆茲海峽長期關閉，布蘭特油價恐飆升至每桶 150 美元，歐洲天然氣價格亦將從 54 歐元漲至 90 歐元，極端油價將重啟全球通膨，美國通膨率恐逼近 5%，金下半年經濟增長放緩至 1% 以下，歐元區經濟停滯且通膨高點超 6%；英國通膨升至 7% 瀕臨衰退；印度 GDP 成長率也可能由 6.5% 降至 5.5%。